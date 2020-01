ATP Cup: Australien wartet - erste Standortbestimmung für Alexander Zverev & Co.

Bereits am ersten Tag wartet für das deutsche Team beim ATP Cup eine große Herausforderung. Die Mannen von Boris Becker treffen auf Gastgeber Australien. Den Ländervergleich gibt's ab 8:30 Uhr MEZ in unserem Live-Ticker.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 20:40 Uhr

© Getty Images Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel auf Australien

Das Warten hat ein Ende, endlich kann die Tennissaison 2020 so richtig losgehen. Und lange müssen die Zuschauer nicht auf die ersten großen Highlights warten, ganz im Gegenteil: Schon am ersten Tag des ATP Cups duellieren sich unter anderem Denis Shapovalov und Stefanos Tsitsipas bzw. Daniil Medvedev und Fabio Fognini.

Doch auch die australischen Fans kommen bereits früh auf ihre Rechnung. Der Gastgeber trifft ab 8:30 Uhr MEZ auf Deutschland und rechnet sich im Duell der Gruppe F durchaus Chancen auf den Sieg aus. "Wenn sie rausgehen und das spielen, was sie gezeigt haben, glaube ich in jedem Match an sie", so Team-Kapitän Lleyton Hewitt.

Kyrgios als Zünglein an der Waage?

Viel wird für die Australier wohl vor allem von Nick Kyrgios abhängen. Sollte der 24-Jährige, auf dessen Initiative hin Spendenaufrufe für die Opfer der verheerenden Buschbrände starteten, in Brisbane sein bestes Tennis auspacken, dürfte es auch für das deutsche Team außerordentlich schwer werden.

Kyrgios wird den Länderkampf gegen Jan-Lennard Struff eröffnen, danach folgt das Duell der beiden Topspieler: Alex de Minaur fordert Alexander Zverev. "Es ist nicht leicht gegen ihn, denn er gibt dir nicht viel. Ich werde nach dem Match genau wissen, wo ich stehe", so Zverev.

Beschlossen wird der Ländervergleich vom Match zwischen Kevin Krawietz/Andreas Mies und John Peers/Chris Guccione. Aufgrund der mehr als nur engen Ausgangslage scheint es mehr als wahrscheinlich, dass erst in diesem Match die Entscheidung fallen wird. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, wird sich weisen. An das Warten haben sich die Tennisfans mittlerweile ohnehin gewöhnt.