ATP Cup: Berrettini will einen Schritt weiter als 2021 gehen

Nach den Absagen von Novak Djokovic, Andrey Rublev und Aslan Karatsev tritt Italien als die nominell wahrscheinlich stärkste Mannschaft beim ATP Cup an. Matteo Berrettini hat den Titel als Ziel ausgelobt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 06:44 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat Daniil Medvedev noch nicht besiegen können

Drei Siege, aber eine Niederlage im Endspiel gegen Daniil Medvedev: Der ATP Cup 2021 hat für Matteo Berrettini einen zufrieden stellenden, aber keinen perfekten Saisonstart gebracht. Etwas weniger als zwölf Monate später möchte Berrettini zum einen an Medvedev Revanche nehmen (der Auslosung sei Dank ist dies schon in der Gruppenphase möglich). Und seine Mannschaft, der auch noch Jannik Sinner, Lorenzo Sonego und Simone Bolelli angehören, zum Titel führen.

Die Chancen dafür stehen sehr gut: Denn der große Favorit und Titelverteidiger Russland muss nach den durch positive Coronafälle bedingten Absagen von Andrey Rublev, Aslan Karatsev und Evgeny Donskoy mit einem Rumpfteam antreten. Man darf also fast davon ausgehen, dass Matteo Berrettini mit einer 1:0-Führung im Rücken gegen den regierenden US-Open-Champion Medvedev antreten wird.

Berrettini eröffnet gegen de Minaur

Außer dem Treffen Anfang 2021 beim ATP Cup (damals in Melbourne) hat Berrettini erst einmal gegen Medvedev gespielt. Auch 2018 in Indian Wells ging der Russe als Sieger vom Platz. Kein Wunder, dass der Italiener von der russischen Nummer eins beeindruckt ist. „Er bewegt sich sehr gut, serviert und retourniert stark. Ich meine, wenn er gut spielt, dann macht er überhaupt keine Fehler. Vor allem auf Hartplatz ist er gemeinsam mit Novak der beste Spieler, den wir augenblicklich haben.“

Zum Auftakt warten auf die Italiener aber erst einmal die australischen Gastgeber, die nur dank einer Wildcard überhaupt ins Feld gerutscht sind. Berrettini startet gegen Alex de Minaur, auch ein Mann, der seinen Gegnern in der Regel wenig schenkt.

„Alex ist ein sehr schwieriger Gegner, vor allem hier in Sydney in seinem Heimatland“, erklärte Berrettini also. „Ich glaube, dass die Atmosphäre hier ihn dazu bringen wird, sein bestes Tennis zu spielen.“ Gegen de Minaur hat Berrettini erst einmal gespielt - und im zurückliegenden Sommer im Londoner Queen´s Club ungefährdet gewonnen.