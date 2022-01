ATP Cup: Daniil Medvedev macht Sieg für Russland klar, Kanada schlägt Großbritannien

Daniil Medvedev hat mit seinem Sieg über Alex de Minaur für das 2:0 für Russland gegen Australien gesorgt, im Duell zwischen Kanada und Großbritannien musste das Doppel entscheiden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 14:23 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

6:4, 6:2 hieß es nach 80 Minuten Spielzeit - auch wenn "Meddy" offenbar nicht ganz fit war. "Ich habe mich nicht so toll gefühlt vor dem Match und ein paar Schmerztabletten eingeschmissen", gestand der Weltranglisten-Zweite.

Zuvor hatte Roman Safiullin gegen James Duckworth mit 7:6 (6), 6:4 die Oberhand behalten. "Wenn wir für unser Land spielen, kämpfen wir bis zum letzten Punkt", urteilte Medvedev.

Russland trifft nun am Donnerstag gegen Italien, Australien trifft auf Frankreich.

Shapovalov und FAA holen Sieg für Kanada

Im Duell zwischen Kanada und Großbritannien haben Erstere die Oberhand behalten.

Dan Evans hatte zunächst sein Team mit einem 6:4, 6:4-Sieg über Denis Shapovalov in Führung gebracht, Felix Auger-Aliassime dann mit einem 7:6 (4), 6:3 gegen Cameron Norrie für den Ausgleich gesorgt und sein Team damit im gesamten Rennen um den Gruppensieg in Gruppe C im Spiel gehalten.

Im entscheidenden Doppel gewannen Auger-Aliassime und Shapovalov mit 6:4, 6:1 gegen Jamie Murray/ Joe Salisbury und sorgten damit für das 2:1.

In der Nacht hatten bereits Deutschland und Italien Siege gefeiert.

Um das Halbfinale zu erreichen, muss Deutschland am Donnerstag gegen Kanada gewinnen - und Großbritannien gegen die USA verlieren.

