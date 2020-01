ATP Cup: De Minaur mit nächstem Comeback-Sieg zum Australien-Erfolg

Alex de Minaur hat mit seinem Erfolg gegen Denis Shapovalov Australien gegen Kanada einen uneinholbaren 2:0-Vorsprung besorgt. Wie schon gegen Alexander Zverev lag der Australier dabei mit Satz und Break zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 06:54 Uhr

© Getty Images Alex de Mianur mag nicht von vorne weg spielen

Die Matches von Alex de Minaur scheinen für die australische Nummer eins erst dann richtig Fahrt aufzunehmen, wenn de Minaur mit einem Satz und 2:4 in Rückstand liegt. So war es zum Auftakt gegen Alexander Zverev, und genau so verlief auch das Match gegen Denis Shapovalov. De Minaur zog seinen Kopf wieder aus der Schlinge, gewann nach einer Spielzeit von exakt drei Stunden mit 6:7 (6), 6:4 und 6:2.

Nachdem John Millman sich zum Auftakt gegen Félix Auger-Aliassime überraschend deutlich mit 6:4 und 6:2 durchgesetzt hatte, fuhren die Hausherren bereits vor dem Doppel den zweiten Sieg bei der Erstaustragung des ATP Cups ein. Millman, der aus Brisbane kommt, war vom australischen Kapitän Lleyton Hewitt anstelle von Nick Kyrgios nominiert worden. Kyrgios hatte gegen Deutschland Jan-Lennard Struff besiegt, fühlte sich nach seiner längeren Matchpause allerdings nicht ganz fit für das Match gegen Kanada.

Dimitrov führt Bulgarien zum Sieg

Auch Bulgarien konnte den zweiten Sieg einfahren. Das Team von Playing Captain Grigor Dimitrov besiegte nach Großbritannien auch die Republik Moldau mit 2:1 und wird am Dienstag gegen Belgien um den Gruppensieg und damit um den sicheren Einzug in das Viertelfinale in Sydney spielen. Dimitrov gewann das Spitzeneinzel gegen Radu Albot sicher mit 6:2 und 6:3.