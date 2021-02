ATP Cup: Dennis Novak schlägt Fabio Fognini - Österreich führt gegen Italien mit 1:0

Dennis Novak hat das österreichische Team beim ATP Cup gegen Italien mit 1:0 in Führung gebracht. Der 27-Jährige schlug Fabio Fognini mit 6:3 und 6:2. (Hier könnt ihr das Spiel in unserem Live-Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 01:31 Uhr

© Getty Images Dennis Novak brachte Team Österreich in Führung

Bei der gemeinsamen Vorbereitung mit Dominic Thiem in Adelaide hatte sich Dennis Novak dem Vernehmen nach in Topform präsentiert, dementsprechend ging die Nummer 100 der Welt trotz des Unterschiedes von mehr als 80 Weltranglistenpositionen nicht als hoffnungsloser Außenseiter in das ATP-Cup-Duell mit Fabio Fognini.

Denn der Italiener hatte sich in der jüngsten Vergangenheit nicht von seiner besten Seite gezeigt, beim ATP-250-Turnier in Antalya war bereits in der zweiten Runde Endstation. In Melbourne startete der 33-Jährige allerdings gut in die Partie und nahm Novak gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab.

Fognini mit zahlreichen Fehlern

Danach riss beim Weltranglisten-17. aber wie so häufig völlig aus dem Nichts der Faden. Novak holte sich folgerichtig die nächsten vier Games und sicherte sich den ersten Durchgang wenig später mit 6:3 - nicht zuletzt dank 19 unerzwungener Fehler Fogninis.

In einer ähnlichen Tonart ging es auch im zweiten Satz weiter. Novak spielte solides Tennis und sorgte zudem immer wieder für Highlights, Fognini hingegen war oftmals einen Schritt zu spät am Ball und präsentierte sich teils lustlos. So kam der Österreicher relativ leicht zu zwei Breaks, die ihn beim Stand von 5:2 auf das Match servieren ließen.

Novak mit zweiten Sieg gegen Top-20-Spieler

Diese Aufgabe erledigte der Niederösterreicher mit Bravour: Nach nur 72 Minuten war der 6:3 und 6:2-Erfolg über Fabio Fognini fixiert. Im zweiten Spiel der Gruppe C hat Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini (jetzt im Tennisnet-Liveticker) bereits die Chance, den Sieg für das österreichische Team zu fixieren.

"Ich habe lange auf das heutige Match gewartet. Ich habe mich seit Dezember vorbereitet. Ich denke, dass ich einen guten Job gemacht habe", meinte Novak nach seinem zweiten Erfolg gegen einen Top-20-Mann.

