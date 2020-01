ATP Cup: Deutschland vs. Australien im TV, Liveticker und Livestream

Deutschland trifft zum Auftakt des ATP Cups 2020 auf Gastgeber Australien. Die Matches aus Brisbane gibt es bei uns ab 08:30 Uhr im Matchtracker und im TV und Livestream bei Sky und ServusTV.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 08:34 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Jürgen Hasenkopf Struff und Kyrgios, Anfang 2018, auch in Brisbane

Deutschland gegen Australien in Brisbane - das gab es vor gar nicht allzu langer Zeit: Anfang 2018 standen sich die beiden Nationen in der ersten Runde des Davis Cups gegenüber, Deutschland gewann mit 3:1. Und die Einzelpartien vom Freitag von 2018 stehen auch am ersten Tag des ATP Cups 2020 an: Zunächst trifft Jan-Lennard Struff auf nick Kyrgios, der sich vor knapp zwei Jahren glatt in drei Sätzen durchsetzen konnte. Danach spielt Alexander Zverev gegen Alex de Minaur, den er 2018 erst im fünften Satz besiegen konnte.

Im Doppel wird der deutsche Kapitän Boris Becker auf Kevin Krawietz und Andreas Mies setzen. Lleyton Hewitt könnte mit John Peers und John Millman kontern.

Deutschland vs. Australien - wo es einen Livestream gibt

Die Matches aus Brisbane werden live im TV und Livestream ab 08:30 Uhr MEZ bei Sky und Servus TV gezeigt. Hier kommt ihr zum ServusTV-Livestream (nur in Österreich verfügbar).