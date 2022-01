ATP Cup 2022: Deutschland vs USA live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft beim ATP Cup 2022 in seinem zweiten Gruppenspiel auf die USA. Live ab 0 Uhr im TV und Livestream via Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2022, 13:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Taylor Fritz

Alexander Zverev ist aus seinem ersten Duell beim ATP Cup 2022 mit gemischten Gefühlen herausgegangen: Ein Einzelsieg gegen Cameron Norrie, wenn auch kein perfekter - "im ersten Satz hätte ich besser spielen können, im zweiten war es wieder mein Tennis", so Zverev. Der aber auch klarstellte: "Leider haben wir das Doppel verloren. Daher ist das jetzt egal."

Im Doppel war der Hamburger kurzfristig für den am Arm angeschlagenen Tim Pütz eingesprungen, dort allerdings nicht wirklich eine Hilfe, mit Kevin Krawietz unterlag er schließlich in zwei Sätzen. Und da auch Jan-Lennard Struff zum Auftakt gegen Dan Evans klar den Kürzeren gezogen hatte, stand am Ende ein 1:2.

Klar ist also: Es muss ein Sieg her nun gegen die USA um John Isner und Taylor Fritz, die sich beim 3:0 gegen Kanada schadlos gehalten hatten.

Zu den Livescores der gesamten Begegnung kommt ihr hier!

Isner führt im H2H gegen Struff, Zverev liegt gegen Fritz vorne

Angesetzt ist zunächst Struff gegen Isner, dann folgt das Top-Duell zwischen Zverev und Fritz.

Im direkten Vergleich führt Isner (ATP-Nr. 24) mit 4:0 gegen "Struffi" (ATP-Nr. 51), zuletzt stand man sich bei den US Open 2019 gegenüber. Zverev (ATP-Nr. 3) hingegen führt gegen Fritz (ATP-Nr. 23) mit 3:2, die letzte Begegnung in Indian Wells aber gewann der US-Amerikaner.

ATP Cup - Deutschand vs. USA - wo es einen Livestream gibt

Das ATP-Cup-Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und den USA startet um 0 Uhr, ihr seid live im TV und Livestream bei Sky und bei ServusTV dabei sowie im Liveticker bei uns!

