ATP Cup: Dominic Thiem gewinnt - Österreich schlägt Argentinien

Dominic Thiem hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Diego Schwartzman dem österreichischen Team den ersten Sieg beim ATP Cup 2020 in Sydney beschert. (Die Partie gibt es in unserem Liveticker nachzulesen). Zuvor hatte Dennis Novak Guido Pella nach großem Kampf besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 12:25 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Montag in Sydney

Mit dem Rückenwind des grandiosen Comeback-Siegs von Dennis Novak im Rücken hat Dominic Thiem den österreichischen Erfolg gegen Argentinien schon nach dem zweiten Einzel perfekt gemacht. Thiem besiegte Diego Schwartzman im achten Match zum sechsten Mal, diesmal mit 6:3 und 7:6 (3). Für die Nummer vier der Welt war es nach der Niederlage gegen Borna Coric der erste Erfolg beim neu kreierten Team-Event, Schwartzman musste nach der Niederlage gegen den Polem Hubert Hurkacz die zweite Pleite hinnehmen.

Nach einem eindeutigen ersten Durchgang für den Favoriten, hatten beide Spieler zu Beginn von Satz zwei große Probleme, ihre Aufschläge zu halten. Erst nach vier Breaks in Folge stellte Thiem mit eigenem Aufschlag auf 3:2. Im neunten Spiel zeigte sich der Österreicher dann auch in Sachen Fairness von seiner besten Seite: Schwartzman hatte keine Challenge mehr, also ließ Thiem auf eigene Kosten das Hawkeye aufrufen, das eine Entscheidung zu seinen Ungunsten revidierte. Auf den unmittelbar folgenden Spielverlauf hatte das aber keinen Einfluss. Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen.

Thiem gewinnt im Tiebreak

Thiem schaffte gleich ein Minibreak zum 2:0, Schwartzman wehrte sich, bei 3:3 wurden die Seiten gewechselt. Sehr zur Freude der überwiegend argentinischen Fans in der sehr gut gefüllten Arena in Sydney, über der am Montag das Dach geschlossen blieb. Ein Inside-Out-Vorhandschuss und zwei starke Aufschlage brachten Thiem aber drei Matchbälle. Und gleich den ersten verwandelte Dominic Thiem auch. Naturgemäß zeigte sich der Sieger nach dem Match zufrieden - betonte aber, dass schon im Match gegen Coric nicht alles schlecht gewesen wäre.

Im abschließenden Doppel treten Oliver Marach und Jürgen Melzer für Österreich an. Die beiden Veteranen haben ihr erstes Match beim ATP Cup am Samstag gegen Kroatien in zwei Sätzen verloren. Marach und Melzer treffen auf Maximo Gonzales und Andres Molteni.