ATP Cup: Dominic Thiem vs. Borna Coric im TV, Liveticker und Livestream

Österreich trifft zum Auftakt des ATP Cups 2020 auf Kroatien. Das Duell der beiden Topspieler zwischen Dominic Thiem und Borna Coric gibt es in unserem Live-Ticker und im TV auf ServusTV und Sky. Sowohl ServusTV als auch Sky stellen für diese Partie zudem einen Livestream zur Verfügung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 20:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Österreich bekommt es in Gruppe E mit Kroatien, Argentinien und Polen zu tun. Der Startschuss in Sydney fällt dabei gegen Kroatien, das mit Marin Cilic und Borna Coric zwei Top-40-Spieler in seinen Reihen hat. Zudem befinden sich mit Nikola Mektic und Ivan Dodig zwei Doppelspezialisten im Aufgebot der Kroaten.

Das österreichische Team wird von Dominic Thiem angeführt. Der Weltranglistenvierte bekommt es in seinem ersten Match der neuen Saison mit Coric zu tun, gegen den der 26-Jährige eine 3:1-Bilanz vorzuweisen hat. Die letzten drei Partien gingen allesamt an den Österreicher.

Österreich vs. Kroatien - wo es einen Livestream gibt

Die Matches aus Sydney werden live im TV und Livestream ab 07:30 Uhr MEZ bei Servus TV und Sky gezeigt. Hier kommt ihr zum ServusTV-Livestream (nur in Österreich verfügbar).