ATP Cup: Frankreich, Japan und Argentinien siegen in der Day-Session

Die ersten Sieger am zweiten Tag des ATP Cups heißen Frankreich, Japan und Argentinien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2020, 08:55 Uhr

In Brisbane setzte sich Favorit Frankreich in einem Match der Gruppe A gegen Chile durch. Benoit Paire drehte gegen Nicolas Jarry einen Satzrückstand, danach gewann Gael Monfils gegen Cristian Garin mit 6:3 und 7:5. Im Doppel schlugen Jarry und Garin dann allerdings zurück: Die beiden Südamerikaner holten dank eines 7:5 und 6:2-Erfolgs gegen Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin zumindest einen Punkt für Chile.

In Gruppe B, in der unter anderem auch Spanien mit Rafael Nadal vertreten ist, behauptete sich Japan gegen Uruguay mit 3:0. Go Soeda und Yoshihito Nishioka ließen Martin Cuevas bzw. Pablo Cuevas im Einzel nicht den Hauch einer Chance. Für Pablo Cuevas setzte es gegen Nishioka beinahe die Höchststrafe: Der Japaner führte bereits mit 6:0 und 5:0, ehe dem Uruguayer doch noch ein Spielgewinn vergönnt war.

Das Doppel wurde dann zu einer etwas engeren Angelegenheit, doch auch aus diesem ging Japan schlussendlich als Sieger hervor. Toshihide Matsui und Ben McLachlan besiegten Ariel Behar und Pablo Cuevas mit 7:6 (5) und 6:4.

In Österreichs Gruppe E gewann Argentinien gegen Polen mit 2:1. Guido Pella entschied sein Einzel gegen Kamil Majchrzak in drei Sätzen für sich, Hubert Hurkacz konnte dank eines 4:6, 6:2 und 6:3-Erfolgs über Diego Schwartzman aber ausgleichen. Im Doppel waren die Polen dann aber chancenlos: Maximo Gonzalez und Andreas Molteni besiegten Hurkacz und Lukasz Kubot klar mit 6:2 und 6:4.