ATP Cup: Großbritannien mit Comeback-Sieg gegen die USA

Dan Evans und Jamie Murray haben Großbritannien beim ATP Cup in Sydney mit einem spektakulären Comeback-Sieg gegen John Isner und Taylor Fritz den 2:1-Erfolg gegen die USA beschert. Und damit die Chance auf einen Halbfinalplatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 06:53 Uhr

© Getty Images Daniel Evans hat zwei für Großbritannien gegen die USA geholt

Satz zurück, Break zurück: Es hat nicht gut ausgesehen für Dan Evans und Jamie Murray im entscheidenden Doppel der ATP-Cup-Partie gegen die USA in Sydney. Aber die beiden Briten starteten gegen Taylor Fritz und John Isner ein bemerkenswertes Comeback. das in einem 6:7 (3), 7:5 und 10:8 mündete. Nach den Einzeln war es 1:1 gestanden. Zum Auftakt hatte Evans seine starke Serie in Sydney fortgesetzt, gegen Isner mit 6:4 und 7:6 (3) gewonnen. Das Spitzenduell gegen Cameron Norroe ging dann mit 7:6 (4), 3:6 und 6:1 an Taylor Fritz.

Durch den Erfolg der Briten sind die USA damit ausgeschieden. Später am Donnerstag treten Kanada und Deutschland gegeneinander an. Sollten die Kanadier gewinnen, erreichen Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime das Halbfinale. Bei einem deutschen Sieg käme Großbritannien weiter.