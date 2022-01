ATP Cup: Hurkacz erledigt Pflichtaufgabe - Polen schlägt Griechenland

Hubert Hurkacz hat beim ATP Cup 2022 in Sydney mit einem ungefährdeten Erfolg gegen Tsitsipas-Ersatzmann Aristotelis Thanos den Sieg des polnischen Teams gegen Griechenland in trockene Tücher gebracht.

Hubert Hurkacz hat gegen Aristotelis Thanos nichts anbrennen lassen

Polen hat den ersten Schritt Richtung Endrunde beim ATP Cup 2022 in Sydney gemacht. Nach dem souveränen 6:1 und 6:4 von Kamil Majchrzak gegen Michail Pervolarakis hätte eigentlich Stefanos Tsitsipas gegen Hubert Hurkacz für den Ausgleich sorgen sollen. Die griechische Nummer eins musste aber passen, der erst vor kurzem operierte rechte Ellbogen ließ einen Start im Einzel offensichtlich noch nicht zu. Mit Ersatzmann Aristotelis Thanos hatte Hurkacz beim 6:1 und 6:2 in nur 54 Minuten Spielzeit keine Probleme.

Immerhin: Im Doppel trat Tsitsipas an der Seite von Pervolarakis an.

Im zweiten Match der Gruppe D hatte sich am Vormittag australischer Zeit die argentinische Auswahl mit Diego Schwartzman und Federico Delbonis mit 3:0 gegen Georgien durchgesetzt. Bemerkenswert dabei: Alle drei Matches inklusive des Doppels endeten mit demselben Resultat - nämlich mit 6:1 und 6:2 für Argentinien.

Die Argentinier könnten in dieser Gruppe tatsächlich für eine Überraschung sorgen, verfügen sie mit Maximo Gonzalez und Andres Molteni doch über ein sehr kompetentes Doppel. Andererseits dürfte Hurkacz, der im vergangenen Jahr das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gewonnen und sich einen Platz bei den ATP Finals in Turin erspielt hat, als stärkster Einzelspieler in das Matchup gegen Argentinien gehen. Dieses findet allerdings erst am Mittwoch, dem 05. Januar, statt. Am Montag müssen Hurkacz und Co. gegen Georgien ran. Die Argentinier spielen gegen Griechenland.