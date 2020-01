ATP Cup: Kanada, Belgien und Norwegen feiern Auftaktsiege

Kanada, Belgien und Norwegen sind die ersten Sieger des ATP Cups. Denis Shapovalov setzte sich in der Highlight-Partie des Tages gegen Stefanos Tsitsipas durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 09:51 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov

Eröffnet wurde die Tennis-Saison 2020 von der Begegnung zwischen Belgien und der Republik Moldau. Nachdem die Veranstalter fälschlicherweise die rumänische anstatt der moldawischen Hymne abgespielt hatten, nahm das Geschehen in Sydney danach doch seinen erwarteten Lauf.

Zunächst setzte sich Steve Darcis gegen Alexander Cozbinov mit 6:4, 6:7 (4) und 7:5 durch, David Goffin legte mit einem 6:4 und 6:1-Erfolg über Radu Albot nach. Auch im Doppel blieben die Belgier siegreich: Sander Gille und Joran Vliegen behaupteten sich nach Abwehr eines Matchballs gegen Cozbinov und Albot mit 6:7 (5), 7:6 (4) und 11:9.

Kanada schlägt Griechenland klar

In Brisbane stieg das Duell der Gruppe F zwischen Kanada und Griechenland. Nachdem Felix Auger-Aliassime den Weltranglisten-487. Michail Pervolarakis klar mit 6:1 und 6:3 besiegt hatte, gelang Denis Shapovalov gegen Stefanos Tsitsipas eine kleine Überraschung: Der Kanadier zwang den Grieche in einer guten Partie mit 7:6 (6) und 7:6 (4) in die Knie. Im abschließenden Doppel gewannen Shapovalov/Auger-Aliassime gegen Pervolarakis/Petros Tsitsipas mit 6:2 und 6:3.

In Perth gab es zum Abschluss der Day-Session eine Sensation: Norwegen gewann gegen die USA mit 2:1. Taylor Fritz hatte die Amerikaner mit einem 6:2 und 6:2-Sieg gegen Viktor Durasovic in Führung gebracht, Casper Ruud glich nach einem 6:7 (3), 7:6 (10) und 7:5-Erfolg gegen John Isner aus. Der Norweger wehrte im Tiebreak des zweiten Satzes zwei Matchbälle ab.

Mit dem abschließenden 4:6, 6:3 und 10:5-Sieg von Ruud/Durasovic gegen Austin Krajicek/Rajeev Ram im Doppel setzten sich die Norweger in Gruppe D somit vorerst an die Tabellenspitze. In der Night-Session stehen sich in dieser Gruppe noch Italien und Russland gegenüber.