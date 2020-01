ATP Cup: Kroatien mit dem zweiten Sieg, Südafrika mit Premiere

Am vierten Tag des ATP Cups in Australien konnten sich in den frühen Spielen die Teams aus Kroatien und Südafrika über Siege freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 07:07 Uhr

© Getty Images Marin Cilic hat auch sein zweites Match beim ATP Cup gewonnen

Die erstaunliche Frühform von Hubert Hurkacz blieb auch im zweiten Antreten des polnischen Teams unbelohnt: Zwar besiegte Hurkacz nach Diego Schwartzman am Samstag nun auch Borna Coric (und das überzeugend mit 6:2 und 6:2), nachdem Marin Cilic allerdings gegen Kacper Zuk mit 7:6 (8) und 6:4 erfolgreich blieb, musste wie schon gegen Argentinien das Doppel die Entscheidung bringen. Und wieder machte Hurkacz an der Seite von Lukasz Kubot keinen Stich, unterlag Ivan Dodig und Nikola Mektic mit 2:6 und 1:6.

Für Kroatien bedeutet der Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale, nachdem Coric und Co. zum Auftakt die Österreicher mit 3:0 geschlagen hatten. Letztere müssen im zweiten Match der Gruppe E in Sydney gegen Argentinien ran.

Djokovic trifft auf Monfils

Eine Premiere feierte das südafrikanische Team, das bei seinem ersten Auftritt noch Serbien mit dem Weltranglisten-Zweiten Novak Djokovic unterlegen war. Kevin Anderson besiegte im Spitzenmatch gegen Chile Cristian Garin klar mit 6:0 und 6:3, Lloyd Harris hatte beim 6:4 und 6:4 gegen Nicolas Jarry etwas mehr Mühe. Auch das Doppel holten sich die Südafrikaner.

Im zweiten Match dieser Gruppe in Brisbane fordern in der Abendsession die Franzosen Serbien heraus. Gael Monfils wird sich dabei an Novak Djokovic versuchen, Benoit Paire spielt zum Auftakt gegen Dusan Lajovic.