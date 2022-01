ATP Cup live: Deutschland vs. Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft zum Auftakt des ATP Cups 2022 in Sydney auf Großbritannien. Die Matches von Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Tim Pütz gibt es am Sonntag ab 07:30 Uhr live im TV und Livestream, bei Sky, bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 18:28 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff wird gegen Daniel Evans eröffnen

Deutschland steigt also gegen Großbritannien in den ATP Cup 2022 ein. Dieses Natione-Duell gab es zuletzt im Davis-Cup-Viertelfinale in Innsbruck, wo das Team von Michael Kohlmann mit 2:1 die Oberhand behielt. Alerdings ohne Spitzenmann Alexander Zverev. Womit die Favoritenrolle diesmal wohl eindeutig bei den Deutschen liegt.

Den ATP Cup in Sydney mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab ein Uhr!

Jan-Lennard Struff wird gegen Daniel Evans eröffnen, danach trifft Zverev auf die britische Nummer eins Cameron Norrie. Im Doppel werden für Deutschland Tim Pütz und Kevin Krawietz in die Bütt gehen, auf britischer Seite werden Joe Salisbury und Jamie Murray erwartet.

ATP Cup - Deutschand vs. Großbritannien - wo es einen Livestream gibt

Das ATP-Cup-Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Großbritannien gibt es am Sonntag ab 07:30 Uhr live im TV und Livestream, bei Sky und bei ServusTV.