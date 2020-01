ATP Cup live: Dominic Thiem vs. Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im zweiten Einzel der Begegnung zwischen Österreich und Argentinien beim ATP Cup in Sydney auf Diego Schwartzman. Das Match gibt es ab 09:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV und Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 10:50 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem hat gegen Diego Schwartzman eine positive Bilanz

Dominic Thiem und Diego Schwartzman haben auf der ATP-Tour bis dato sieben Mal gegeneinander gespielt, der Österreicher trug dabei bei fünf Anlässen den Sieg davon. Zuletzt standen sich die beiden Freunde im Endspiel der Erste Bank Open in Wien gegenüber. Thiem gewann in drei Sätzen. Sowohl Schwartzman als auch Thiem haben ihre Auftaktmatches beim ATP Cup in Sydney verloren: Der Argentinier gegen Hubert Hurkacz aus Polen, Dominic Thiem gegen Borna Coric aus Kroatien.

Argentinien allerdings konnte die Polen insgesamt mit 2:1 schlagen, Österreich gelang gegen Kroatien kein Matchgewinn.

Thiem vs. Schwartzman - wo es einen Livestream gibt

Das Match gibt es ab 09:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV und Sky.