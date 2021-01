ATP Cup live und exklusiv im Free TV bei ServusTV

ServusTV Deutschland ist der exklusive Free-TV-Partner des ATP Cup 2021, der vom 01. bis zum 05. Februar in Melbourne stattfindet. Alle Matches mit deutscher Beteiligung sowie das Finale sind live im TV zu sehen, viele weitere Spiele des hochkarätig besetzten Turniers im Vorfeld der Australian Open werden online auf ServusTV.com übertragen.

von PM/SID

zuletzt bearbeitet: 14.01.2021, 13:18 Uhr

© Getty Images Serbien hat 2020 gewonnen - die Sieger 2021 gibt es bei ServusTV

Erstmals 2020 ausgetragen, findet der ATP Cup 2021 als 12-Länder-Wettbewerb unmittelbar im Vorfeld der Australian Open statt. Mit 14 der Top-15-Spieler der FedEx ATP-Rangliste treffen die Besten der Besten dabei schon vor dem großen Turnier erstmals in diesem Jahr aufeinander.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem 2. ATP Cup nun auch in Deutschland den Weg von Dominic Thiem und Alexander Zverev in die Tennis-Weltspitze begleiten dürfen. Mit diesem Sportevent der Extraklasse erweitern wir unser großes ServusTV Deutschland-Sportportfolio um ein weiteres Premiumrecht“, kommentiert David Morgenbesser, Leitung Sportrechte & Distribution bei ServusTV.

Djokovic, Nadal, Thiem, Zverev im Einsatz

Als Leader des serbischen, spanischen und österreichischen Teams sind sowohl der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der Weltranglistenzweite Rafael Nadal, als auch der Weltranglistendritte Dominic Thiem vertreten. Auch die deutsche Mannschaft rund um Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Andreas Mies steht in Melbourne auf dem Platz. Zusätzlich tritt je ein Team aus Russland, Griechenland, Argentinien, Italien, Japan, Frankreich, Kanada und Australien an, um den Kampf um maximal 500 FedEx ATP-Ranglistenpunkte im Einzel und 250 Punkte im Doppel zu gewinnen.

Die einzelnen Begegnungen der Gruppenspiele (Montag, 01. Februar, bis Mittwoch, 03. Februar) stehen am 20. Januar fest, wenn die 12 Teams bei der Auslosung in vier Dreiergruppen für die Gruppenphase und das Round-Robin-Spiel eingeteilt werden. Die vier Gruppensieger ziehen jeweils ins Halbfinale ein, das am Donnerstag, 04. Februar, stattfindet. Das große Finale steigt am Freitag, 05. Februar. ServusTV Deutschland zeigt die Spiele des ATP Cups live im Free-TV und Online.