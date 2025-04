Porsche Tennis Grand Prix: Spielerinnen, Preisgeld, TV und Streaming - alle Infos zum WTA-Turnier in Stuttgart!

Der Porsche Tennis Grand Prix läutet die Sandplatzsaison ein - und ist wie immer stark besetzt. Wer sind die Teilnehmerinnen und wo könnt ihr von zu Hause aus zuschauen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 00:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Aryna Sabalenka

Wer spielt mit beim Porsche Tennis Grand Prix?

Wie gewohnt ist fast die gesamte Weltspitze in Stuttgart dabei: Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 1), Iga Swiatek (WTA-Nr. 2), Jessica Pegula (WTA-Nr. 3), Coco Gauff (WTA-Nr. 4) Jasmine Paolini (WTA-Nr. 6), Mirra Andreeva (WTA-Nr. 7) sind aus den aktuellen Top 10 am Start - außerdem die Top-20-Spielerinnen Emma Navarro, Diana Shnaider, Beatriz Haddad Maia, Liudmila Samsonova und Donna Vekic.

Welche deutschen Spielerinnen sind dabei?

Mit Eva Lys (WTA-Nr. 68), Tatjana Maria (WTA-Nr. 81), Laura Siegemund (WTA-Nr. 95) und Jule Niemeier (WTA-Nr. 120) schlagen in der Porsche-Arena zudem die vier besten deutschen Akteurinnen auf. Über die Qualifikation versuchen außerdem Ella Seidel, Nastasja Schunk und Mariella Thamm den Sprung ins Hauptfeld zu schaffen.

Eva Lys im Interview: „Ich will irgendwann das 'Lucky' durchstreichen“

Mariella Thamm beim Porsche Tennis Grand Prix: "Ich freue mich unfassbar drauf!"

Wie ist die Auslosung gelaufen?

Noch gar nicht. Sobald sie raus ist, erfahrt ihr es hier.

Zum Spielplan

Welchen Porsche gibt es für die Siegerin?

In diesem Jahr spielen die Tennis-Damen in Stuttgart um einen Porsche Macan Turbo. Der hat stolze 639 PS unter der sportlichen Haube!

Wie viel Preisgeld gibt es dazu?

Um sich während der Fahrt noch ein Kaltgetränk zu gönnen, gibt's neben dem Gewinner-Auto auch etwas Kleingeld - 1.064.100 US-Dollar werden in der Stuttgart-Woche ausgeschüttet.

Wo wird der Porsche Tennis Grand Prix übertragen?

Eurosport zeigt in Deutschland insgesamt zwölf Matches live im Free-TV, darunter die Halbfinals am Ostersonntag und das Finale am Ostermontag um 13 Uhr. Eurosport beginnt am Montag, 14. April mit einer Partie um 18.30 Uhr. Von Dienstag bis Samstag überträgt man je zwei Matches pro Tag ab 17 Uhr. Alle Centre-Court-Partien werden zudem auf discovery+ gestreamt.

Sky Sport zeigt ab Montag alle Matches vom Centre-Court live im linearen TV-Programm. Als Livestream sind ab Montag alle Partien (auch die auf Court 1) zu sehen.

Tennis Channel streamt ebenfalls alle Matches auf dem Centre-Court und Court 1.

Wer hat das WTA-Turnier Stuttgart zuletzt gewonnen?