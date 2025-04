Porsche Tennis Grand Prix: „33.000 Zuschauer und Tennis der Extraklasse – wir sind sehr zufrieden“

Weltklasse-Tennis auf dem Centre-Court der Porsche-Arena und eine beeindruckende Atmosphäre auf den Zuschauerrängen: Der 48. Porsche Tennis Grand Prix hat alle Erwartungen erfüllt. Entsprechend positiv fiel das Resümee von Turnierdirektor Markus Günthardt und der Sportlichen Leiterin Anke Huber aus. Vor dem Finale sagten sie über...

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.04.2025, 18:04 Uhr

© Porsche Markus Günthardt, Anke Huber

... den Porsche Tennis Grand Prix 2025:

Markus Günthardt: „Das Turnier war wieder einmal in jeder Hinsicht ein Erfolg – 33.000 Zuschauer und Tennis der Extraklasse, wir sind sehr zufrieden. Von Donnerstag bis einschließlich Montag war die Porsche-Arena komplett ausverkauft, Dienstag und Mittwoch nahezu – das ist der höchste Zuspruch seit vielen Jahren. Die Atmosphäre war großartig, genau so, wie man es vom Stuttgarter Publikum kennt: fair, sachkundig, emotional und mit einem feinen Gespür für enge, hochklassige Matches. Für diese besonderen Momente und die Reaktionen der Zuschauer machen wir dieses Turnier. Das Show-Turnier unter dem Motto „Kick & Serve: Porsche Tennis meets VfB Stuttgart“ war ein gelungener Auftakt in die Woche, auch die Bose Sound Night am Samstagabend mit Kelvin Jones kam hervorragend an. Im VIP-Bereich konnten wir rund 3.300 Gäste begrüßen – das neue Konzept wurde sehr gut angenommen. Insgesamt haben wir das emotionale Besuchererlebnis weiter geschärft – mit stärkerem Fokus auf die Fahrzeuge, musikalischer Inszenierung und gezielter Einbindung der Zuschauer. Im Zentrum bleibt aber klar der Sport: Der Centre-Court ist unser Herzstück – dort sollen die Zuschauer während der Matches sitzen. Das ist die Atmosphäre, die um die Welt geht. Bei all dem ist es ein großes Privileg, dass die Porsche AG voll hinter dem Turnier steht.“

... die außergewöhnliche Medienresonanz:

Markus Günthardt: „Medial war das Turnier ebenfalls stark vertreten: In Deutschland wurden 24 Centre-Court-Partien live bei Eurosport, Sky und dem Tennis Channel übertragen, alle weiteren Matches auf Court 1 waren im Stream zu sehen. Insgesamt kamen wir auf über 150 Stunden Liveübertragung allein in Deutschland – weltweit wurde der Porsche Tennis Grand Prix in mehr als 200 Ländern ausgestrahlt. Auch digital war die Resonanz enorm – mit rund acht Millionen Social-Media-Kontakten und knapp 225.000 Besuchern auf unseren Online-Plattformen.“

... den sportlichen Verlauf des Turniers:

Anke Huber: „Wir haben in dieser Woche Tennis auf allerhöchstem Niveau gesehen – vielleicht sogar das beste Damentennis, das wir hier je erlebt haben. Wir hatten ein herausragendes Feld: Acht Top-10-Spielerinnen waren gemeldet, sechs davon sind tatsächlich angetreten. Dass fünf der Top 6 im Viertelfinale standen, spricht für die außergewöhnliche Qualität unseres Turniers. Innerhalb der Top 30 kann heute fast jede jede schlagen – das hat man unter anderem bei Ekaterina Alexandrova gesehen, die ein sehr starkes Turnier gespielt hat. Herausragend war für mich das Halbfinale zwischen Jasmine Paolini und Aryna Sabalenka. Aryna steht zum vierten Mal im Finale – sie hätte das Siegerfahrzeug absolut verdient. Aber es wird ein spannendes Match: Ostapenko hat ebenfalls ein starkes Turnier gespielt. So oder so – wir werden eine neue Siegerin haben, die den Porsche Macan Turbo mit nach Hause nimmt. Die Spielerinnen fühlen sich hier unglaublich wohl, das bekommen wir immer wieder gespiegelt – und die tolle Stimmung in der Halle hat ihr Übriges getan.“

… das deutsche Damentennis:

Anke Huber: „Die starke deutsche Beteiligung hat mich besonders gefreut. Fünf Spielerinnen standen im Hauptfeld, zwei in der zweiten Runde – darunter auch eine Nachwuchsspielerin. Ella Seidel hat in ihrem Match gegen Tatjana Maria ihr Potenzial gezeigt, musste gegen Coco Gauff dann aber auch eine wertvolle Erfahrung sammeln. Jule Niemeier war gegen Paolini ganz nah dran, hatte im zweiten Satz sogar Satzball. Wir sehen bei unseren Spielerinnen viel Potenzial, aber sie müssen sich auf diesem Niveau noch dauerhaft etablieren. Deshalb war es absolut richtig, vier Wildcards an deutsche Spielerinnen zu vergeben – das hat für große Unterstützung auf den Rängen gesorgt und gibt unseren Talenten die Chance, sich mit der Weltspitze zu messen. In Zukunft könnten diese Plätze weiterhin verstärkt an junge Spielerinnen gehen: Eva Lys, unser neuer Porsche Friend in Deutschland, bringt viel mit, ebenso Jule Niemeier und Ella Seidel. Und wenn wir irgendwann wieder eine Deutsche unter den Gesetzten hätten, wäre das für uns als Turnierorganisatoren das Schönste."