Porsche Tennis Grand Prix: Deutsche Nummer 1 Eva Lys 2026 dabei

Nach Superstar Aryna Sabalenka hat auch Porsche Friend Eva Lys ihre Teilnahme am Porsche Tennis Grand Prix 2026 bestätigt. Die 23-jährige Hamburgerin ist aktuell die Nummer 40 der Welt und damit die erfolgreichste deutsche Spielerin. Zum Stuttgarter Traditionsturnier vom 11. bis 19. April 2026 in der Porsche-Arena wird erneut ein Weltklassefeld erwartet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.12.2025, 10:30 Uhr

© Porsche Eva Lys wird beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 aufschlagen

Eva Lys ist eine der Aufsteigerinnen der Saison 2025. Das bisher erfolgreichste Jahr ihrer Karriere begann im Januar bei den Australian Open. Mit einem starken Auftritt schaffte sie es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres sensationell von der Qualifikation bis in die vierte Runde. Beim WTA-1000-Turnier in Peking besiegte sie mit Elena Rybakina, der Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix 2024, erstmals eine Top-10-Spielerin und erreichte das Viertelfinale.



Ihr Höhenflug blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Weltrangliste: Als Nummer 130 in die Saison gestartet, beendete sie das Jahr auf Position 40 – als bestplatzierte deutsche Spielerin. In Anerkennung ihrer Leistungen wurde sie von der Spielerinnenvereinigung WTA für die WTA Awards in der Kategorie „Newcomerin des Jahres“ nominiert.



„Der Porsche Tennis Grand Prix ist für mich einer der Höhepunkte der Saison“, sagt Eva Lys. „Nicht nur wegen der traditionell sehr starken Besetzung, sondern auch wegen der speziellen Atmosphäre und der Heritage von Porsche, die dieses Turnier zu etwas Besonderem macht.“



Der Porsche Tennis Grand Prix spielt in der Karriere von Eva Lys eine besondere Rolle: 2022 gelang ihr in der Stuttgarter Porsche-Arena ihr erster Hauptrundensieg auf der WTA Tour. Im April 2025 haben Porsche und Eva Lys, die im Porsche Junior Team und im Porsche Talent Team auf die Herausforderungen als Tennis-Profi vorbereitet wurde, ihre Zusammenarbeit weiter intensiviert: Die deutsche Nummer 1 repräsentiert den Sportwagenhersteller seither als „Friend of the Brand“.



Sportliche Höhepunkte und ein Event für Groß und Klein