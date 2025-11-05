Porsche Tennis Grand Prix: Aryna Sabalenka schlägt auch 2026 in Stuttgart auf

Aryna Sabalenka wird 2026 erneut beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an den Start gehen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 20:29 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka wird auch 2026 wieder in Stuttgart spielen

Das WTA-Turnier in Stuttgart hat seine erste prominente Zusage. Die aktuelle Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gab ihre Teilnahme für das Event im April kommenden Jahres bekannt. Die Belarussin stand in der Stuttgarter Arena bereits viermal im Finale - für den Titel reichte es bislang nicht.

Dass sich ein "Superstar wie Aryna Sabalenka" so frühzeitig zu dem 500er-Turnier bekenne, sei "ein großes Kompliment" für die Veranstaltung, sagte Turnierdirektor Markus Günthardt: "Ich bin überzeugt, dass schon bald weitere Topspielerinnen folgen werden."

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Sabalenka kämpft derzeit bei den WTA-Finals in Riad um die Krönung einer erfolgreichen Saison. Das Jahr 2025 wird die 27-Jährige definitiv als Nummer eins der Welt abschließen.