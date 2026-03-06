WTA Porsche Tennis Grand Prix: Topstars Coco Gauff und Jasmine Paolini ergänzen Stuttgarter Weltklassefeld

Coco Gauff schlägt auch in diesem Jahr beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auf. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin ist neben Aryna Sabalenka und Iga Swiatek der dritte Superstar aus den Top 4 der Welt, der beim prestigeträchtigen WTA-500-Turnier vom 11. bis 19. April in der Porsche-Arena am Start ist. Dazu kommt mit Jasmine Paolini eine weitere Top-10-Spielerin. Die Gewinnerin des Finales erhält als Hauptpreis ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 13:27 Uhr

© Porsche Tennis Grand Prix Im vergangenen Jahr ließ Coco Gauff der Teilnahme beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart den Titel bei den French Open folgen.

Für Coco Gauff war der Porsche Tennis Grand Prix im Vorjahr die optimale Vorbereitung auf die French Open: Vier Wochen nach ihrem Viertelfinaleinzug in der Porsche-Arena gewann die 21-jährige Amerikanerin das Grand-Slam-Turnier in Paris. Die junge Karriere der Weltranglistenvierten ist schon jetzt voller Höhepunkte. Bereits 2019 sorgte sie für Aufsehen, als sie sich mit 15 Jahren und 106 Tagen als jüngste Spielerin der Open Era regulär für das Hauptfeld von Wimbledon qualifizierte und dort Venus Williams besiegte. Im selben Jahr gewann sie in Linz ihren ersten WTA-Titel. Ihren Durchbruch in der Weltspitze feierte sie 2023 mit Turniersiegen in Auckland, Washington und Cincinnati. Zudem erfüllte sie sich mit ihrem Triumph bei den US Open einen Traum. Sie war damit der erste amerikanische Teenager seit Serena Williams 1999, die den Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York holte. 2024 triumphierte sie bei den WTA Finals. Insgesamt sicherte sich Gauff bisher elf WTA-Einzel- und elf Doppeltitel, darunter 2024 der Grand-Slam-Sieg in Paris mit Katerina Siniakova. Ihr Debüt beim Porsche Tennis Grand Prix gab sie 2022 und kommt jetzt zum vierten Mal in Folge nach Stuttgart.

Jasmine Paolini ist Porsche-Fan mit Olympia-Gold

Eine weitere Top-10-Spielerin beim Porsche Tennis Grand Prix ist Jasmine Paolini, die es im Vorjahr bis ins Halbfinale schaffte. Der Sprung in die Weltspitze gelang der Italienerin 2024, als sie das WTA-1000-Turnier in Dubai gewann und im Finale der Grand-Slam-Turniere von Roland Garros und Wimbledon stand. Die aktuelle Nummer 7 der Welt ist auch eine exzellente Doppel-Spielerin, holte mit ihrer Landsfrau Sara Errani bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille. Im Vorjahr stimmte sie sich mit einem Abstecher ins Porsche Museum auf das Turnier ein. Seither ist der 911 ihr Traum-Porsche. Mit Porsche Friend Eva Lys, eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2025, steht die erste deutsche Spielerin im Hauptfeld fest.

© Porsche Tennis Grand Prix Auch die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini kehrt nach Stuttgart zum Porsche Tennis Grand Prix zurück.

