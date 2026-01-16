Iga Swiatek will dritten Sieg beim Porsche Tennis Grand Prix

Iga Swiatek hält dem Porsche Tennis Grand Prix die Treue: Die Stuttgart-Siegerin von 2022 und 2023 wird auch in diesem Jahr beim Weltklasseturnier vom 11. bis 19. April in der Porsche-Arena aufschlagen. Als weitere Spielerinnen haben bereits die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die deutsche Nummer 1 Eva Lys für das prestigeträchtige WTA-Tour-500-Turnier zugesagt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 18:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche Iga Swiatek wird erneut in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix starten

Iga Swiatek ist ein gern gesehener Stammgast beim Porsche Tennis Grand Prix und ein absoluter Publikumsliebling. Mit ihren Erfolgen 2022 und 2023 hat sie Turnier-Geschichte geschrieben. Diesmal kommt die Weltranglistenzweite als aktuelle Wimbledon-Siegerin in die Porsche-Arena.



„Ich kann es kaum erwarten, zurück in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix zu sein“, sagt die 24-jährige Polin. „Dieses Turnier zu spielen ist für mich eine schöne Tradition. Ich freue mich auf die tolle Atmosphäre in der Porsche-Arena und hochklassiges Tennis. Ich werde wie immer mein Bestes geben, um so weit wie möglich zu kommen.“



„Wir freuen uns sehr über die Zusage von Iga“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Eine sechsmalige Grand-Slam-Siegerin bei uns zu haben ist eine Auszeichnung. Unser Publikum liebt Iga für ihre Klasse und ihren unermüdlichen Kampfgeist.“

In der Erfolgsstatistik von Iga Swiatek stehen Grand-Slam-Titel in Wimbledon (2025), bei den French Open (2020, 2022, 2023, 2024) und den US Open (2022). Dazu kommt der Gewinn der WTA Finals 2023. Sie spielt seit Jahren auf höchstem Niveau, war in ihrer Karriere insgesamt 125 Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste und sorgte dabei für einen besonderen Rekord: Zwischen dem 21. Februar 2022 (Doha) und dem 27. Juni 2022 (Wimbledon) gewann die Polin 37 Matches in Folge. Das ist die bislang längste WTA-Siegesserie im 21. Jahrhundert. Insgesamt holte Iga Swiatek 25 WTA-Titel. Ihr jüngster Erfolg: In der Vorbereitung auf die Australian Open gewann sie mit Polen in der vergangenen Woche den United Cup, den in Sydney und Perth ausgetragenen hochkarätig besetzten Team-Mixed-Wettbewerb.

Auch Superstar Aryna Sabalenka und Eva Lys in der Porsche-Arena

Neben Iga Swiatek schlägt auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die viermalige Stuttgart-Finalistin und frisch gekürte „Spielerin des Jahres“ auf der WTA Tour, in der Porsche-Arena auf. Bereits gemeldet hat auch Porsche Friend Eva Lys, die aktuell erfolgreichste deutsche Spielerin. Anke Huber, die Sportliche Leiterin des traditionsreichen WTA-500-Turniers, ist in guten Gesprächen mit weiteren Topstars und „sehr zuversichtlich, dass wir spätestens nach den Australian Open weitere prominente Zusagen erhalten.“

Der Kartenvorverkauf

Der Porsche Tennis Grand Prix bietet neben Weltklassetennis traditionell ein attraktives Rahmenprogramm mit einem bunten Mix aus Sport und Unterhaltung. Dadurch wird das Turnier zu einem Event für Groß und Klein mit einem speziellen Kinderprogramm für die jüngsten Besucher. Karten für das Weltklasseevent gibt es im Vorverkauf wie gewohnt beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com . Informationen zu VIP-Tickets für ein exklusives Tenniserlebnis nah an den Stars erhalten Sie per E-Mail unter vip@perfectmatch.de .