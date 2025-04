Porsche Tennis Grand Prix 2025: Wer schnappt sich den Porsche Macan Turbo?

Der Porsche Tennis Grand Prix dreht sich nicht nur um die Frage: Wer gewinnt? Sondern auch: Wer rauscht am Ende über den Center Court?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 10:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Der Porsche Macan Turbo, Hauptpreis für die Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix in 2025!

Iga Swiatek weiß, wie man einen Porsche bewegt. Nach ihrem Sieg in 2023 stieg sie nicht zaghaft in ihr Gewinnerauto und zuckelte es vorsichtig über den Platz wie andere vor ihr. Nein - Swiatek legte beinahe ein paar Kunststückchen aufs sandige Parkett.

Aber: Alles in gewohnter Sicherheit. Kein Wunder, für die Polin war's ja schon der zweite Porsche.

Ob in diesem Jahr der dritte folgt? Oder Aryna Sabalenka endlich ihren Traum vom Sieg in Stuttgart verwirklicht? Am 21. April (das Finale steigt diesmal am Ostermontag!) wissen wir mehr.

Sieger-Porsche in 2025: ein Porsche Macan Turbo

Was wir jetzt schon wissen: welchen Sportflitzer es diesmal am Rande zu bestaunen und am Ende zu gewinnen gibt. Einen vollelektrischen Porsche Macan Turbo nämlich. Progressives, zeitloses Design, markentypische Performance, langstreckentaugliche Reichweite und hohe Alltagstauglichkeit, so heißt es. Und mit 639 PS mit einigen Pferdchen unter der Haube. „Für einen Porsche ist immer Platz in der Garage“, weiß auch Swiatek.

Und nicht nur sie. Klickt euch doch durch unsere Gallery und schaut euch die schönsten Siegerinnenbilder aus den letzten Jahren an!