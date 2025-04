Porsche Tennis Grand Prix: Jelena Ostapenko krönt Traumwoche mit erstem Stuttgart-Titel

Die Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix 2025 heißt Jelena Ostapenko! Die Lettin gewann das Finale gegen Aryna Sabalenka mit 6:4 und 6:1.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2025, 14:44 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko holte den Titel

Jelena Ostapenko hat ihre Traumwoche beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart am Montag mit dem Turniersieg gekrönt. Die French-Open-Siegerin von 2017 ließ der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka im Finale keine Chance und siegte dank einer beeindruckenden Leistung mit 6:4 und 6:1.

Ostapenko, die auf dem Weg ins Finale bereits die vierfache French-Open-Siegerin Iga Swiatek ausgeschaltet hatte, legte gegen Sabalenka stark los und schaffte umgehend das Break zum 1:0. Zwar glich Sabalenka zum zwischenzeitlichen 4:4 aus, danach sahen die Zuschauer in der Porsche Arena aber eine Machtdemonstration der Lettin.

Ostapenko dominiert nach Belieben

Insbesondere im zweiten Satz fand Sabalenka auf das hochaggressive Grundlinienspiel Ostapenkos überhaupt keine Antwort mehr. Nach 85 Minuten Spielzeit durfte die 27-Jährige über den glatten Zweisatzerfolg und damit auch über ihren ersten Titel beim Porsche Tennis Grand Prix jubeln.

Sabalenka hingegen ging auch in ihrem vierten Stuttgart-Finale als Verliererin vom Platz. Zudem musste die Belarussin im vierten Duell mit Ostapenko die erste Niederlage hinnehmen. Die Lettin wird nach ihrem Erfolg in Baden-Württemberg in die Top 20 der Welt zurückkehren.

