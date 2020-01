ATP-Cup: Nadal und Djokovic kämpfen um Halbfinale

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kämpfen Rafael Nadal mit Spanien und Novak Djokovic mit Serbien um die beiden verbleibenden Plätze im Halbfinale des ATP-Cups.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.01.2020, 22:32 Uhr

Unter riesigem Jubel setzte sich heute Nacht Gastgeber Australien hauchdünn im Entscheidungsdoppel gegen Großbritannien durch und zog als erste Mannschaft in die Vorschlussrunde des ATP-Cups ein. Gegen Mittag folgte ihnen Russland, die Argentinien klar mit 3:0 in die Schranken wiesen. Morgen Früh wollen ihnen das die Teams der Topstars Rafael Nadal und Novak Djokovic nachmachen.

Den Anfang machen die Serben, die es mit den jungen Kanadiern zu tun bekommen. Um Mitternacht wird Youngster Felix-Auger Aliassime gegen Dušan Lajović im Duell der Zweier eröffnen. Während Lajović zwei seiner drei Spiele gewinnen konnte, wusste sein zehn Jahre jüngerer Kontrahent bisher nicht zu überzeugen und konnte nur gegen den Griechen Michail Pervolarakis siegreich hervorgehen. In der Weltrangliste sieht es da schon anders aus: Da liegt der Kanadier nämlich 13 Plätze in Front.

Die Nummer zwei der Welt, Novak Djokovic, trifft in der zweiten Partie auf Denis Shapovalov und ist standesgemäß der glasklare Favorit. Doch Shapovalov konnte im ATP-Cup bislang groß aufspielen und mit Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev gleich zwei Top-10 Spieler bezwingen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es in diesem Viertelfinalduell in ein entscheidendes Doppel gehen wird. In diesem werden wohl Djokovic an der Seite von Routinier Viktor Troicki auf die beiden Einzelspieler der Kanadier treffen. Spannung ist jedenfalls garantiert – das Spiel gibt es im ServusTV Livestream zu sehen.

Spanien trifft auf Belgien

Den letzten Platz unter den Final-Four machen sich Freitagfrüh die Spanier mit den Belgiern aus. In der Eröffnungspartie ist Roberto Bautista Agut der klare Favorit gegen die Nummer 200 der Weltrangliste, Steve Darcis. Danach wartet ein weiteres Topspiel auf die Tennisfans in Australien. David Goffin, der sich bisher in blendender Verfassung präsentierte, wird versuchen, Rafael Nadal im Duell der Einser alles abzuverlangen.

Dennoch wäre es eine kleine Sensation, wenn dieses Viertelfinalduell nicht schon nach den Einzeln zu Gunsten der Spanier entschieden wäre. Und auch dann wäre das belgische Doppel Sander Gillé/Joran Vliegen gegen Rafael Nadal und Pablo Carreno Busta in der Außenseiterposition.

Sicher ist aber, dass es auch in den letzten beiden Viertelfinali ganz hervorragendes Tennis zu sehen geben wird, stehen doch mit Rafael Nadal die beiden aktuell besten Tennisspieler auf dem Planeten auf dem Platz.