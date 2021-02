ATP Cup: Österreich verliert gegen Frankreich 1:2

Österreich hat das bedeutungslose Gruppenspiel beim ATP Cup in Melbourne gegen Frankreich mit 1:2 verloren. Den einzigen Punkt holte Dominic Thiem mit einem Sieg gegen Benoit Paire.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 13:19 Uhr

© Getty Images Benoit Paire und Dominic Thiem haben sich heute nur kurz gesehen

Die Entscheidung im Doppel fiel erwartungsgemäß zugunsten der Franzosen aus: Nicolas Mahut, der in der ersten Partie des Tages gegen Dennis Novak mit einem 7:6 (2) und 6:2 den ersten Punkt für die L´Équipe Tricolore geholt hatte, ließ gemeinsam mit Edouard Roger-Vasselin beim 6:3 und 6:3 gegen Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weißborn nichts anbrennen. Den einzigen Punkt für die Österreicher holte damit Dominic Thiem, der von der Aufgabe von Benoit Paire beim Stand von 1:6 profitierte.

Bereits vor der Begegnung in der Rod Laver Arena war Italien als Sieger der Gruppe C festgestanden. Die Italiener treffen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Halbfinale auf Spanien, den zweiten Finalplatz spielen Russland und Deutschland untereinander aus. Diese Begegnung gibt es ab 0 Uhr MEZ live bei ServusTV und in unserem Liveticker.