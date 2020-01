ATP Cup: Österreich will bei "wertvollem Event" durchstarten

Das österreichische Team will beim ATP Cup für Furore sorgen. Die Auftaktpartie bestreiten Dominic Thiem & Co. am Samstag (ab 7:30 Uhr MEZ, live auf ServusTV) gegen Kroatien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 18:56 Uhr

© Getty Images Das österreichische Team beim ATP Cup

"Ich denke, dass die Gruppe relativ ausgeglichen sein wird", hatte Dominic Thiem nach seiner Ankunft in Sydney gemeint. Tatsächlich tut sich auf dem Papier kein klarer Favorit hervor, mit Kroatien, Polen und Argentinien dürften dem österreichischen Team drei ungefähr gleich starke Mannschaften gegenüberstehen.

Mit Kroatien erwartet Österreich zum Auftakt die dann vielleicht doch leicht zu favorisierende Mannschaft, mit Borna Coric und Marin Cilic können die Kroaten mit zwei Top-40-Spielern aufwarten. Zudem verfügt Kroatien mit Nikola Mektic und Ivan Dodig über zwei hervorragende Doppelspieler.

Thiem gegen Coric mit positiver Bilanz

Ein Sieg von Dennis Novak gegen Marin Cilic würde an eine kleine Sensation grenzen, umso wichtiger wird daher die Personalie Dominic Thiem sein. Gegen Coric konnte der Weltranglistenvierte die letzten drei Partien gewinnen, dem gegenüber steht eine Niederlage in Miami aus dem Jahr 2017 - die Voraussetzungen könnten für den Lichtenwörther also schlechter sein.

Zumal Thiem nach seiner "Weltklasse-Vorbereitung" in Miami fitter als jemals zuvor nach Australien kam. "Wir sind wirklich aufgeregt", meinte der 26-Jährige vor dem ATP-Cup-Auftakt. Inbesondere über die Tatsache, dass mit Dennis Novak sein bester Freund im gleichen Team sei, freue er sich sehr. Aber auch mit Sebastian Ofner und den Doppelspielern Oliver Marach und Jürgen Melzer würde die Chemie passen. "Ich kann es kaum erwarten, sie zu unterstützen", so Thiem.

Thiem: Muster die "perfekte Wahl"

Auch Coach Thomas Muster fiebert dem Start bereits entgegen. "Es ist ein sehr wertvolles Event", meinte der Steirer. Beim ATP Cup werden - anders als beim Davis Cup - Punkte für die Weltrangliste vergeben. Zudem kann der Steirer dem Format einiges abgewinnen: "Ich mag die Teamspirit-Idee mit dem ATP-Cup. Das bringt es auf ein neues Level."

Thiem hatte für Muster indes nur lobende Worte übrig. Muster sei "die perfekte Wahl" für den Posten als Team-Kapitän. Ob sich dieser Umstand auch in Ergebnissen niederschlagen wird, bleibt indes abzuwarten.