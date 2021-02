ATP Cup: Rafael Nadal fehlt Spanien gegen Australien

Spanien muss im ersten Match beim ATP Cup gegen Australien ohne Rafael Nadal auskommen. Die Nummer zwei der Welt zog aufgrund einer Rückenverletzung zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 07:15 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal muss seinen Rücken schonen

Nadal hatte sich wie auch Novak Djokovic und Dominic Thiem in Adelaide in Quarantäne begeben und dort am Freitag einen Schaukampf gegen Thiem gewonnen. Der Verzicht auf den Start gegen Australien schmälert die Chancen der spanischen Equipe zwar ein wenig, mit Roberto Bautista Agut und Pablo Carreno Busta sind die Vorjahresfinalisten dennoch gut aufgestellt. Für das Match am Donnerstag gegen Griechenland wollte Nadal noch keine Prognose abgeben.

Am Dienstag (live bei Sky) spielen damit Carreno Busta gegen John Millman und Bautista Agut gegen Alex de Minaur.