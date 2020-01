ATP Cup: Rafael Nadal führt Spanien ins Viertelfinale

Spanien ist souverän ins Viertelfinale des ATP Cups eingezogen. Rafael Nadal machte mit einem Erfolg über Yoshihito Nishioka alles klar.

von Fink/Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.01.2020, 07:11 Uhr

Rafael Nadal zieht mit Spanien ins Viertelfinale des ATP Cup ein

Angeführt von Rafael Nadal war Spanien als großer Favorit in den ATP Cup gestartet. Zumindest in der Gruppenphase wurden die Iberer dieser Favoritenrolle mehr als nur gerecht - Nadal und Co. lösten ihr Ticket für das Viertelfinale ohne Probleme.

Nach zwei 3:0-Siegen über Georgien und Uruguay trafen die Spanier auf die bis dato ebenfalls makellosen Japaner. Roberto Bautista Agut besiegte zum Auftakt Go Soeda mit 6:2 und 6:4. So lag es am Weltranglistenersten Rafael Nadal, den Sack zuzumachen und den Einzug in die Runde der letzten Acht zu fixieren.

Der 19-fache Grand-Slam-Sieger tat das, was man vor Beginn der Partie von ihm erwartet hatte, tat sich gegen Yoshihito Nishioka aber lange Zeit schwer. Nadal besiegte den quirligen Japaner mit 7:6 (4) und 6:4 - bereits vor dem abschließenden Doppel steht Spanien somit als Gruppensieger fest.

In Brisbane setzten sich die bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger feststehenden Serben gegen Chile mit 2:1 durch. Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic besiegte Cristian Garin dabei locker mit 6:3 und 6:3. Im dritten Match der Day-Session blieb Polen gegen Österreich siegreich.