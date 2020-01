ATP Cup: Rafael Nadal macht Clash mit Novak Djokovic perfekt

Rafael Nadal hat Spanien mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Alex de Minaur in das Finale des ATP Cups in Sydney gebracht. Dort geht es am Sonntag ab 08:30 Uhr MEZ (live bei ServusTV und in unserem Live-Ticker) gegen Serbien und Novak Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 13:08 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal spielt am Sonntag gegen Novak Djokovic

Leichtes Stirnrunzeln kam dann doch auf bei Rafael Nadal, nachdem er nach der Niederlage gegen David Goffin im Viertelfinale auch gegen Alex de Minaur den ersten Satz abgeben musste. Dann aber biss sich der Spanier in das Match hinein, gewann schließlich mit 4:6, 7:5 und 6:1. Damit spielt Spanien am Sonntag in Sydney gegen Serbien um den ersten Titel beim ATP Cup. Die Serben hatten hinter Spitzenmann Novak Djokovic gegen Russland mit 3:0 gewonnen.

Im ersten Match der Partie gegen Gastgeber Australien hatte sich Roberto Bautista Agut überraschend deutlich mit 6:1 und 6:4 gegen Nick Kyrgios durchgesetzt. Bautista Agut wird am Sonntag um 08:30 Uhr (live bei ServusTV und in unserem Live-Ticker) gegen Dusan Lajovic eröffnen. Lajovic hatte sich am Samstag gegen Karen Khachanov in zwei Sätzen behauptet.

Gegen Djokovic hat Nadal bislang 54 Matches bestritten - der Serbe führt in der Bilanz mit 28:26 Siegen. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Sommer 2019 in Rom. Damals konnte sich der Spanier durchsetzen.