ATP Cup: Rafael Nadal, Novak Djokovic & Co. - die Stars sind da

Ab dem 3. Jänner steht mit dem ATP Cup das erste Highlight der neuen Saison auf dem Programm. Mit Rafael Nadal und Novak Djokovic sind nun auch die zwei größten Stars der erstmals ausgetragenen Veranstaltung in Australien eingetroffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.12.2019, 18:24 Uhr

© Getty Images Auch Rafael Nadal ist schon da

Auch Tennis-Events leben von den großen Namen. So werden die Veranstalter des ATP Cups mit großer Freude registriert haben, dass mit Rafael Nadal und Novak Djokovic zwei der besten Tennisspieler aller Zeiten in Australien angekommen sind - speziell nach der Absage von Roger Federer werden der Spanier und der Serbe im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.

Sowohl Nadal als auch Djokovic absolvierten am 30. Dezember bereits ihre erste Trainingseinheit für den am 3. Jänner startenden ATP Cup. Der Weltranglistenerste aus Mallorca wird dabei in Perth aufschlagen, sein erster Verfolger in den ATP-Charts wird die Gruppenspiele in Brisbane absolvieren. Spanien und Serbien werden am zweiten Turniertag in das Geschehen eingreifen.

Sollten die beiden Superstars der Szene mit ihren Teams die Vorrunde überstehen, würde es für Nadal und Djokovic anschließend in Sydney um den Titel gehen. Ob die Matches in der größten Stadt Australiens wie geplant über die Bühne gehen können, steht aufgrund der Buschbrände allerdings noch in den Sternen.

Zverev, Tsitsipas und Kyrgios in derselben Gruppe

Plangemäß würde in Sydney unter anderem auch Dominic Thiem spielen. Der 26-Jährige weilt bereits seit einer Woche in Australien und trifft mit Österreich in Gruppe E auf Kroatien, Argentinien und Polen. Zudem werden auch die Partien der Gruppe C in Sydney ausgetragen. In dieser befinden sich Belgien, Bulgarien, Moldawien und das ohne Andy Murray antretende Großbritannien.

Während man in Sydney also zumindest in der Vorrunde ohne die ganz großen Namen auskommen muss, sieht das in Perth und Brisbane vor allem dank Nadal und Djokovic etwas anders aus. Die wohl brisanteste Gruppe ist aber eine ohne die beiden Legenden - in Gruppe F (Brisbane) werden Deutschland (mit Alexander Zverev), Griechenland (mit Stefanos Tsitsipas), Kanada (mit Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime) und Australien (mit Alex de Minaur und Nick Kyrgios) aufeinandertreffen.

Der Sieger der ATP-Cup-Premierenausgabe wird am 12. Jänner in Sydney gekürt. Bereits eine Woche darauf wird in Melbourne mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen.

