ATP Cup: Rafael Nadal und Novak Djokovic schon wieder in Topform

Rafael Nadal und Novak Djokovic befinden sich schon früh in der Saison in Topform. Beim ATP Cup konnten die beiden Superstars bislang umgehend an ihre Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 22:46 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Fast alle Topspieler haben beim ATP Cup ihre Anlaufschwierigkeiten gehabt. Dominic Thiem, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas verloren ihre Auftaktpartien beim neuesten Event auf der Tour sogar, auch Daniil Medvedev erwischte gegen Fabio Fognini zumindest im ersten Satz einen absoluten Fehlstart.

Doch es gibt auch zwei Ausnahmen: Rafael Nadal und Novak Djokovic. Sowohl der Spanier als auch der Serbe blieben in ihren Einzeln bislang ohne Satzverlust und untermauerten einmal mehr, warum sie seit Jahren an der Spitze der ATP-Weltrangliste stehen. Klar, Nikoloz Basilahsvili und Pablo Cuevas sind für Nadal nicht der Maßstab, dennoch bewies der Weltranglistenerste mit teils fabelhaftem Tennis, dass man ihn auch beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne auf der Rechnung haben muss.

Dies gilt auch für Djokovic, der gegen Kevin Anderson und Gael Monfils schon wieder brillante Ansätze zeigte und ebenfalls ohne Satzverlust blieb. Zudem führte der 16-fache Grand-Slam-Sieger sein Land durch einen Doppelerfolg über Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin an der Seite von Viktor Troicki ins Viertelfinale.

Keine Wachablöse in Sicht

Eines wird schon früh in der Saison klar: Es wird wohl einen enormen Kraftakt für die viel zitierte Wachablöse benötigen, Nadal und Djokovic werden ihren Platz an der Sonne nicht kampflos räumen - und dann gibt es ja auch noch Roger Federer, der bei den ganz großen Turnieren immer ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann.

Zwar betonen die Großen Drei immer wieder, dass auch sie nicht ewig an der Spitze bleiben werden und die junge Generation immer näher rückt. Nur: Bei den großen Turnieren konnte man das bislang noch nicht einmal im Ansatz erkennen - und es macht den Anschein, dass sich das zumindest in der Frühphase des laufenden Jahres kein Stück verändert hat.