ATP Cup: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Novak Djokovic bestreiten am Sonntag das Spitzeneinzel im Finale des ATP Cups in Sydney. Das Match gibt es ab 10:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Sky und in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2020, 07:34 Uhr

© Getty Images 55. Match zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal

Darauf haben sich wohl alle Tennisfreunde gefreut: Auf einen Clash der beiden besten Spieler der Welt. Und so treffen sich Novak Djokovic und Rafael Nadal tatsächlich im Spitzeneinzel der Partie zwischen Spanien und Serbien beim ATP Cup in Sydney. Es wird das 55. Aufeinandertreffen der beiden Giganten werden, Djokovic hat in der Bilanz die Nase mit 28:26-Siegen vorne.

Im Halbfinale hatten beide zu kämpfen: Zunächst setzte sich Novak Djokovic gegen Daniil Medvedev knapp in drei Sätzen durch, auch Rafael Nadal musste gegen Alex de Minaur über die volle Distanz gehen.

Nadal vs. Djokovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Nadal und Djokovic gibt es ab 10:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky.