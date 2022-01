ATP Cup: Rückzug vor dem ersten Match - Stefanos Tsitsipas noch nicht bereit

Stefanos Tsitsipas hat sich am ersten Tag des ATP Cups 2022 in Sydney noch geschont. Die griechische Nummer eins trat zum Treffen mit Polens Hubert Hurkacz nicht an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 09:30 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist am Samstag nicht angetreten

Es hätte eines der Spitzenduelle in der Gruppenphase des ATP Cups 2022 werden sollen: Stefanos Tsitsipas gegen Hubert Hurkacz. Daraus wurde am Samstag aber nichts. Denn Tsitsipas zog wenige Minuten vor Beginn der Partie zurück. Zu diesem Zeitpunkt führte Polen nach dem Erfolg von Kamil Majchrzak gegen Michail Pervolarakis mit 1:0. Als Ersatz für Tsitsipas sprang Aristoteles Thanos ein. Der ist in der ATP-Weltrangliste an Position 1.076 notiert.

Stefanos Tsitsipas musste bei den ATP Finals in Turin herausziehen, ließ sich danach am Ellbogen operieren. Dass der French-Open-Finalist von 2021 überhaupt nach Australien fliegen würde, stand lange in Frage. Andererseits hat sich Tsitsipas in den vergangenen Tagen optmisitisch geäußert. Auch wenn er meinte, dass er eigentlich wieder von ganz vorne beginnen müsse.

Ob es beim ATP Cup noch einen Einsatz gibt, wird sich in den kommenden Tagen weisen. Bei den am 17. Januar anstehenden Australian Open hat Tsitsipas ein Halbfinale zu verteidigen. 2021 besiegte er im Viertelfinale Rafael Nadal, unterlag danach aber Daniil Medvedev.