ATP Cup: Serbien schlägt Norwegen mit 2:1

Serbien hat ohne Branchenprimus Novak Djokovic beim ATP Cup in Sydney mit 2:1 gegen Norwegen gewonnenn. Den entscheidenden Punkt holten Nikola Cacic und Filip Krajinovic im Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 13:14 Uhr

© Getty Images Filip Krajinovic hat zwei Punkte für Serbien geholt

Schnell einen Happen essen und dann wieder raus auf den Court, um sein zum Sieg zu führen. So sah der Plan von Casper Ruud nach dem am Ende doch hart erkämpften 6:3 und 7:5 gegen Dusan Lajovic aus. Und der Start im entscheidenden Doppel verlief für Ruud an der Seite von Viktor Durasovic vielversprechend: Die beiden Norweger legten mit einem Break los, führten schnell mit 4:1. Nikola Cacic und Filip Krajinovic schafften aber das Comeback im ersten Satz, gewannen diesen mit 7:6 (3). Un drehten auch im zweiten Satz einen frühen Rückstand. Mit dem 6:3 bescherten Cacic/Krajinovic dem serbischen Team, das bekanntlich ohne Novak Djokovic antreten muss, den 2:1-Erfolg gegen Norwegen.

Im ersten Match des Tages hatte Krajinovic gegen Durasovic mit 6:2 und 7:5 gewonnen.

In der zweiten Begegnung des ersten Tages in der Gruppe A ließen die Spanier gegen Chile nichts anbrennen und setzten sich mit 3:0 durch. Mit den Einzelspielern Roberto Bautista-Agut und Pablo Carreno-Busta zählen die Spanier, die 2020 bei der Premiere des ATP Cups im Endspiel Serbien unterlegen waren, zu den Favoriten bei der dritten Ausgabe des Mannschafts-Wettbewerbs Down Under.

Auch die Gruppe D konnte sich Polen mit 2:1 gegen Griechenland behaupten (Stefanos Tsitsipas trat nur im Doppel an - und gewann dieses mit Michail Pervolarakis), Argentinien gewanngegen Georgien ungefährdet mit 3:0.