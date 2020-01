ATP Cup: Spaniens Kapitän stapelt tief

Davis-Cup-Champion Spanien geht mit Rafael Nadal und Roberto Bautista Agut wohl auch in den ATP Cup als Favorit. Kapitän Francisco Roig warnt dennoch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 08:38 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal arbeit schon viele Jahre lang mit Francisco Roig

Geht man nach den Weltranglisten-Platzierungen der jeweiligen Einzelspieler, dann geht Spanien als klarer Favorit in den ATP Cup, der am Freitag in Sydney, Brisbane und Perth beginnt. Nur die Furia Roja kann mit Rafael Nadal und Roberto Bautista Agut auf zwei aktuelle Top-Ten-Spieler zählen. Und auf ein Erfolgserlebnis in jüngster Vergangenheit: Ende November holte die spanische Equipe in Madrid schließlich den Sieg beim Davis-Cup-Finalturnier.

Damals mit Sergi Bruguera als Kapitän, diesmal gibt Francisco Roig den Teamchef. Roig, ehemals selbst als Profi auf der ATP-Tour unterwegs, gehört schon lange dem Coaching-Team von Rafael Nadal an. Und dem jeweils besten Spieler eines Landes obliegt beim ATP Cup bekanntlich die Aufgabe, einen Kapitän zu nominieren (was im Fall der Bulgaren dazu geführt hat, dass sich Grigor Dimitrov höchstselbst um das Coaching kümmert). Im Vergleich zum Davis Cup gibt es bei den Spaniern nur eine Veränderung - Albert Ramos-Vinolas ersetzt Marcel Granollers.

Nadal nicht gegen Nishikori

Und das Los hat es mit Nadal und Co. nicht schlecht gemeint: Spanien trifft in Gruppe B auf Georgien, Uruguay und Japan. Letztere ohne den immer noch rekonvaleszenten Kei Nishikori. Teamchef Roig mahnt dennoch. „Es ist ein Wettbewerb, bei dem man aufgrund eines kleinen Fehlers schon rausfliegen kann“, erklärte Roig auf der Website der ATP. „Aber natürlich gehört Spanien zu den Favoriten. Es sind schwierige Gegner dabei, und der Raum für Fehler ist sehr klein. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir gut genug spielen, um nach Sydney zu fahren.“ Dort wird das Viertelfinale mit den sechs Gruppensiegern und den beiden besten Gruppenzweiten ausgetragen.

Dass die Veranstaltung insgesamt ein Erfolg wird, davon ist Francisco Roig schon a priori überzeugt. „Die Art und weise, wie sie das Event beworben haben, war unglaublich. Man muss nur darauf schauen, wie die ATP und Tennis Australia alles organisieren. Es ist eine ziemlich große Show. Ich bin mir sicher, dass es sehr gut werden wird.“