ATP Cup: Spielplan steht fest - Österreich startet gegen Russland, Deutschland gegen Großbritannien

Der Spielplan für den am 1. Januar startenden ATP Cup steht bereits fest. Demnach werden Deutschland und Österreich am 2. Januar ins Turnier starten - Österreich mit der wohl größten Herausforderung des Turniers gegen Russland, Deutschland bekommt es zum Auftakt mit Großbritannien zu tun. Den ATP Cup seht ihr live bei ServusTV - live im TV und Stream.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.12.2021, 17:31 Uhr

Die Russen gehen beim ATP Cup als Titelverteidiger ins Rennen

Wirklich lange müssen sich die Tennisfans nun wirklich nicht gedulden, bis es wieder voll los geht mit der ATP-Tour. Und für die besonders hartgesottenen bieten die Mubadala World Tennis Championship mit Nennungen von Dominic Thiem, Andrey Rublev, Rafael Nadal, Andy Murray und etlichen weiteren Topstars eine zumindest interessante Alternative, um das Warten auf den Saisonstart zu verkürzen. Bis zum 1. Januar, um genau zu sein, wenn der ATP Cup 2022 seinen Start finden wird.

Das Konkurrenz-Format zu den Davis Cup Finals wird auch in diesem Jahr von vielen Topstars als Vorbereitung auf die Australian Open genutzt - lediglich Rafael Nadal und Roger Federer haben von den absoluten Topstars ihren Startbeim Team-Event bislang abgesagt. Mit dabei in Down Under: Deutschland und Österreich, die sich erst vor wenigen Tagen in der Gruppenphase der Davis Cup Finals in Innsbruck gegenüberstanden. Diesmal gehen die Österreicher ebenso wie ihre deutschen Konkurrenten verstärkt ins Rennen - Dominic Thiem und Alexander Zverev haben ihren Start angekündigt.

Schweres Auftaktlos für Österreich

Während am Samstag Chile gegen Spanien und Argentinien gegen Georgien das Turnier in der Day Session eröffnen werden, starten Österreich und Deutschland erst am Sonntag. Für erstere hat sich die erste Aufgabe beim Team-Event in sich: Gleich zum Auftakt geht es für Dominic Thiem & Co gegen Russland, die nach dem Triumph bei den Davis Cup Finals mit Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Aslan Karatsev auch in Australien die heißesten Titelaspiranten sind.

Für Deutschland geht es am Sonntag zum Auftakt gegen Großbritannien. Die Briten werden in Down Under mit derselben Formation wie bei den Davis Cup Finals aufwarten, Cameron Norrie und Dan Evans gelten als die planmäßigen Einzelspieler, im Doppel haben sie mit Jamie Murray und Joe Salisbury ein starkes Duo auf ihrer Seite. Deutschland hingegen wird von Alexander Zverev angeführt, Jan-Lennard Struff rückt anders als beim Davis Cup zurück auf die "Zweier"-Position.

Deutschland zum Abschluss gegen Kanada

Im zweiten Gruppenspiel am Dienstag treffen die Mannen rund um Dominic Thiem auf Italien, bei denen sich Matteo Berrettini und Jannik Sinner als die Top-Zwei-Einzelspieler angekündigt haben. Im letzten Gruppenspiel geht es gegen die vermeintlich schwächsten Gegner: die Hausherren aus Australien. Diese schicken planmäßig Alex de Minaur und James Duckworth in den Singles ins Rennen.

Deutschland hingegen trifft am Dienstag auf die geballte Aufschlag-Power aus den USA. Diese werden planmäßig mit Taylor Fritz und John Isner in den Einzel an den Start gehen, Reilly Opelka fehlt. Der vermeintlich härteste Brocken wartet auf Alexander Zverev & Co im letzten Gruppenspiel. Dort geht es gegen die Kanadier rund um Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov.