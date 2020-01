ATP Cup: Stefanos Tsitsipas hofft auf die griechischen Fans in Brisbane

Griechenland geht trotz Spitzenspieler Stefanos Tsitsipas als Außenseiter in die Gruppe F beim ATP Cup. In Sachen Unterstützung können es die Griechen aber wohl mit den Lokalmatadoren aufnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 10:05 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas darf sich wohl keinen Schnitzer erlauben

Keine Frage: Was den zweiten Einzelspieler anbelangt, findet sich Griechenland beim ATP Cup in Gruppe F ganz klar in der Rolle des Außenseiters wieder. Australien bietet Nick Kyrgios auf, der in Mannschafts-Wettbewerben gerne seine besten Leistungen zeigt. Für Deutschland wird Jan-Lennard Struff starten, der Warsteiner blickt auf seine bis dato beste Saison zurück und hat das deutsche Team zuletzt beim Davis-Cup-Finalturnier sogar als Nummer eins angeführt. Und die Kanadier dürfen auf Félix Auger-Aliassime vertrauen. Die Griechen? Gehen mit Michail Pervolarakis ins Rennen, der aktuellen Nummer 487 in den ATP-Charts.

Da nimmt die Mannschaft mit ATP-Weltmeister Stefanos Tsitsipas jede Hilfe an, die sie bekommen kann. Und die soll von den Rängen kommen. Nicht nur ein freundlicher Wunsch, denn die Unterstützung, die Tsitsipas bei seinem Run in das Halbfinale der Australian Open 2019, aber auch Landsfrau Maria Sakkari erfahren haben, lässt für Brisbane und den ATP Cup ein Feuerwerk der Emotionen erwarten.

Tsitsipas und Becker hoffen auf Fans

„Wir haben gut begonnen“, erklärte Tsitsipas, dessen Vater Apostolos als Kapitän der Griechen wirken wird. „Unsere Teamchemie ist schon richtig gut. Ich bin sehr stolz, dass ich Griechenland in diesem Wettbewerb erstmals vertreten darf. Wir haben eben die Griechen getroffen, die hier in Brisbane leben. Für uns ist es sehr wichtig, Menschen zu haben, mit der wir eine eine Beziehung haben. Und sie werden kommen und und uns unterstützen. Das wird dieses Event so speziell machen.“

Andererseits verbinden auch die Deutschen gute Erinnerungen an Brisbane: Dort gewannen sie Anfang 2018 die Davis-Cup-Begegnung mit Australien, mit der Unterstützung zahlreicher mitgereister Fans. Und eben die forderte Kapitän Boris Becker nach seiner Ankunft in Australien auch auf, in die Pat Rafter Arena zu kommen. Den australischen Zuschauern muss man das ohnehin nicht zu sagen.