ATP Cup: Stefanos Tsitsipas - wird’s was mit den Australian Open?

Nach der Niederlage gegen Diego Schwartzman beim ATP Cup ist sich der Weltranglisten-Vierte Stefanos Tsitsipas unsicher, ob sein Ellenbogen für die nähere Zukunft mitspielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2022, 20:09 Uhr

© Getty Images Ein Antreten von Stefanos Tsitsipas bei den Australian Open ist noch alles andere als fix

Mit dem Triumph von Diego Schwartzman über Stefanos Tsitsipas beim ATP Cup in Sydney durfte man im Vorfeld der Partie nur spekulieren. Der Grieche war nach der 7:6-(5),-3:6,-3:6-Niederlage gegen den quirligen Argentinier nicht nur emotional gezeichnet. Das 2:45 Stunden andauernde Match ließ beim aktuell Weltranglisten-Vierten auch die Schmerzrezeptoren wieder kräftig aktiv werden - der erst im November operierte rechte Ellenbogen war über die Auseinandersetzungen der letzten Tage offenkundig nicht erfreut.

„Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich morgen fühlen werde“, ließ sich der Mann aus Athen in einem Gespräch mit Eurosport vernehmen. „Es war eine der größten Sorgen, wenn ich das heutige Match bestreiten würde, wie dann die Regeneration bis morgen verlaufen wird. Ich habe am Samstag das Doppel gespielt und am nächsten Tag konnte ich nicht servieren. Ich hatte starke Schmerzen.“

„Ist das erste Mal, dass ich so etwas durchmache“

Jetzt heißt es für den ATP-Weltmeister des Jahres 2019 so schnell wie möglich wieder fit für kommende Aufgaben zu werden: „Ich hoffe, dass es genug Zeit zur Regeneration gibt. Aber ich hatte davor noch nie so eine Verletzung, also weiß ich es nicht. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas durchmache.“ In letzter Konsequenz könnte für den 23-Jährigen auch die Teilnahme bei den Australian Open wackeln.

Bei der dem Match angeschlossenen Pressekonferenz blieb Tsitsipas jedenfalls verständlicherweise vage: „Wir werden sehen.“ Einem abschließenden Match-Test könnte sich der Roland-Garros-Finalist des Vorjahres noch am Mittwoch unterziehen, da stünde beim Aufeinandertreffen zwischen Griechenland und Georgien ein Match gegen Nikoloz Basilashvili auf dem Programm.

Hier die Begegnungen in der Übersicht