ATP Cup: Struff unterliegt Evans - Fehlstart für Deutschland

Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt der ATP-Cup-Partie gegen Großbritannien gegen Daniel Evans mit 1:6 und 2:6 verloren. Nun muss Alexander Zverev gegen Cameron Norrie für den Ausgleich sorgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 08:46 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff musste sich Daniel Evans geschlagen geben

Wenn es bei Daniel Evans läuft, dann kann er auch die absoluten Spitzenspieler auf der Tour schlagen. Wie etwa Novak Djokovic im vergangenen Frühjahr in Monte Carlo. Aber selbst an jenem Tag im Fürstentum ist bei Evans nicht so viel zusammengelaufen wie beim Match gegen Jan-Lennard Struff im Rahmen des ATP Cups in Sydney. Vor allem im ersten Satz.

Egal, was der Brite versuchte, es gelang ihm auch: Schüsse entlang der Linie, Lobs, Netzangriffe. Struff dagegen hatte große Probleme bei seinem Paradeschlag, dem Service. Und auch in den Ballwechseln hatte der Warsteiner mit dem Slice von Evans große Probleme.

Zverev gegen Norrie

Nach gewonnenem ersten Satz holte sich Evans zu Beginn von Durchgang zwei gleich wieder den Aufschlag des Deutschen. Das zweite Break zum 3:0 bedeutete dann schon fast die Entscheidung. Das 6:1 und 6:2 bedeutete den dritten Sieg im dritten Duell von Evans gegen Struff.

Nun liegt es an Alexander Zverev, das deutsche Team im Rennen um den Sieg beim ersten Match des ATP Cups 2022 zu halten. Zverev trifft auf Cameron Norrie. Das abschließende Doppel bestreiten dann Kevin Krawietz und Andreas Mies gegen Jamie Murray und Joe Salisbury.