ATP Cup: Thiem verliert gegen Coric - Österreich gegen Kroatien 0:2 hinten

Dominic Thiem hat sein Auftaktmatch beim ATP Cup in Sydney gegen Borna Coric mit 6:7 (4), 6:2 und 3:6 verloren. Damit liegt Kroatien gegen Österreich uneinholbar mit 2:0 in Führung. Zuvor war Dennis Novak der kroatischen Nummer zwei Marin Cilic knapp in drei Sätzen unterlegen. (Das Match gibt es in unserem Ticker nachzulesen).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.01.2020, 14:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Samstag in Sydney

Das Tennisjahr 2020 hat für Dominic Thiem nicht gut begonnen - gleich sein allererstes Aufschlagspiel der Saison musste Österreichs Nummer eins in der Partie gegen Borna Coric beim ATP Cup in Sydney abgeben. Und auch wenn Thiem einen dominaten zweiten Durchgang hinlegte, stand am Ende doch ein 6:7 (4), 6:2 und 3:6, das den Kroaten eine uneinholbare 2:0-Führung brachte. Im abschließenden Doppel müssen nun Oliver Marach und Jürgen Melzer für den ersten Punkt der Österreicher sorgen.

Nach dem missglückten Start ins Match schaffte Thiem das Rebreak zum 2:2, im siebenten Spiel war es dann aber wieder Coric, der mit einem Break in Führung ging. Und den Vorsprung zunächst nicht über die Bühne brachte: Der Kroate vergab bei 5:3 und Aufschlag Thiem einen Satzball, konnte danach nicht ausservieren. Thiem ging mit 6:5 in Führung, Coric schaffte es in das Tiebreak.

Thiem lag schnell mit 0:4 zurück, bei 1:5 wurden die Seiten gewechselt. Der Österreicher schaffte ein kleines Comeback zum 4:5 - und ließ beim ersten Satzball von Coric einen überaus machbaren Rückhand-Passierschlag aus. 7:4 im Tiebreak nach einer Gesamtspielzeit von 68 Minuten.

Thiem startet mit Break in Satz zwei

Vier Matches hatte es vor der Spitzen-Partie in Sydney zwischen Thiem und Coric gegeben, drei Mal hatte der Österreicher als Sieger den Court verlassen. Die letzten beiden Matches, 2018 zunächst in Madrid auf Sand und später im Jahr in der Halle von Paris-Bercy, waren allerdings über drei harte Sätze gegangen. Schwierig auch die Bedingungen in Sydney, wo es bei Spielbeginn am fortgeschrittenen Abend noch deutlich mehr als 30 Grad Celsius hatte.

In der Box der Österreicher hatte es nach dem Match von Dennis Novak eine kleine Rotation gegeben: Thomas Muster war zwar nach wie vor als Kapitän der Wortführer, den Platz von Wolfgang Thiem hatte indes Nicolas Massu, der Coach von Dominic Thiem, eingenommen.

Satz zwei begann mit einem Break von Thiem, der Weltranglisten-Vierte ließ in der folgenden halben Stunde nichts anbrennen, schaffte mit 6:2 den Ausgleich. In der Entscheidung allerdings kündigte sich aus österreichischer Sicht früh Unheil an: In seinem ersten Aufschlagspiel konnte Thiem zwar noch vier Breakchancen abwehren, beim Stand von 1:2 segelte eine Vorhand des Österreichers aber ins Aus: Break für Coric. Thiem hatte beim Stand von 2:4 drei Chancen auf das Comeback, wusste diese aber nicht zu nutzen. Alleine dieses siebente Spiel nahm mehr als 14 Minuten in Anspruch. Aber: wie es zu diesem Match passte, durfte Thiem noch einmal an einem Break. Bei 5:3, 15:40 servierte Coric zunächst ein Ass, dann zauberte der Kroate beim Volley. Das Netzband verhalf Thiem zum dritten Breakball, Coric wehrte wieder ab. Und machte mit dem ersten Matchball die 2:0-Führung und damit den vorzeitigen Sieg von Kroatien klar.