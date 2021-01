ATP Cup: Thiem und Österreich eröffnen am Dienstag gegen Italien

Österreich wird am Dienstag, 02. Februar 2021, um 0 Uhr den ATP Cup gegen Italien eröffnen. Die Matches von Dominic Thiem und Co. gibt es in Österreich und Deutschland live im Free TV bei ServusTV.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2021, 12:41 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt in der Nacht von Montag auf Dienstag

Aufgrund der besonderen Umstände in der Quarantäne wurde der Start des ATP Cups um einen Tag nach hinten verschoben, für das österreichische Team geht es aber gleich zu Beginn in die Vollen: In Gruppe C eröffnet Dennis Novak am Dienstag um 0 Uhr gegen Fabio Fognini, im Anschluss trifft Dominic Thiem im Spitzeneinzel auf Matteo Berrettini. ServusTV wird die Matches in Österreich und Deutschland im Free TV und im Stream übertragen. Auch Sky zeigt die zweite Auflage des 2020 ins Leben gerufenen Mannschafts-Wettbewerbs live.

Die Österreicher spielen gegen Italien in der John Cain Arena, gleichzeitig treten in der Rod Laver Arena die Titelverteidiger aus Serbien um Novak Djokovic gegen Kanada mit Spitzenmann Denis Shapovalov an.

Deutschland spielt am Mittwoch die erste Partie gegen Kanada, Österreich trifft nach einem Ruhetag am Donnerstag auf Frankreich.

Hier der gesamte Spielplan für den ATP Cup

Datum, Zeit Rod Laver Arena John Cain Arena 02.02.2021, 00:00 Uhr Serbien vs. Kanada (A) Österreich vs. Italien (C) 02.02.2021, 07:30 Uhr Spanien vs. Australien (B) Russland vs. Argentinien (D) 03.02.2021, 00:00 Uhr Deutschland vs. Kanada (A) Italien vs. Frankreich (C) 03.02.2021, 07:30 Uhr Griechenland vs. Australien (B) Russland vs. Japan (D) 04.02.2021, 00:00 Uhr Serbien vs. Deutschland (A) Österreich vs. Frankreich (C) 04.02.2021, 07:30 Uhr Spanien vs. Griechenland (B) Argentinien vs. Japan (D) 05.02.2021, 07:30 Uhr Halbfinale 1 (Sieger A vs. D) Halbfinale 2 (Sieger B vs. C) 06.02.2021, 07:30 Uhr Finale