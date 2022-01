ATP Cup: Titelverteidiger Russland im Halbfinale

Daniil Medvedev und Roman Safiullin haben Russland einen Halbfinalplatz beim ATP Cup 2022 in Sydney beschert. Die Titelverteidiger bezwangen Italien mit 2:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 07:54 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat für Russland zwei Punkte geholt

Kein Andrey Rublev? Kein Problem. Die russische Mannschaft hat auch in Abwesenheit der Nummer zwei die Gruppenphase beim ATP Cup 2022 in Sydney überstanden. In einer Wiederauflage des Endspiels des vergangenen Jahres gewannen Daniil Medvedev und Roman Safiullin das entscheidende Doppel gegen die Italiener Jannik Sinner und Matteo Berrettini mit 5:7, 6:4 und 10:5. Russland spielt nun entweder gegen Großbritannien oder Kanada.

Italien war mit dem 7:6 (6) und 6:3 von Sinner gegen Safiuliin mit 1:0 in Führung gegangen, Medvedev gewann daraufhin das Spitzenduell gegen Berrettini mit 6:2, 6:7 (5) und 6:4. Der Weltranglisten-Zweite hinterließ dabei einen etwas erschöpften Eindruck, auch im Doppel nutzte Medvedev die Wechselpausen öfters dazu, um sich Nahrung zuzuführen.

Russland gegen Kanada oder Großbritannien

Die Russen hatten den ATP Cup mit einer schwer dezimierten Mannschaft begonnen: Sowohl Rublev als auch Aslan Karatsev und Evgeny Donskoy waren nach positiven Corona-Befunden kurzfristig ausgefallen. Mit Ersatzmann Safiullin hat es aber zu Erfolgen gegen Frankreich, Australien und nun eben Italien gereicht. Sollte Kanada nun gegen Deutschland gewinnen, geht es im Halbfinale gegen Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime. Bei einem deutschen Sieg würde Großbritannien warten.

Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien mit Roberto Bautista-Agut und Pablo Carreno Busta gegen die Polen mit Hubert Hurkacz und Kamil Majchrzak.