ATP Cup: TV, Livestream, Spieler, Preisgeld

Ab dem 03. Januar 2020 geht erstmals der ATP Cup in Szene, ein neu geschaffener Mannschaftswettbewerb für die besten Tennisprofis der Welt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2019, 07:54 Uhr

© Getty Images Das gilt es zu gewinnen: den ATP Cup

Wie sieht der Modus aus?

Insgesamt sind 24 Teams am Start, die in sechs Gruppen aufgeteilt sind. Jedes Team hat drei Matches (zwei Einzel, ein Doppel), die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale. Die Einzel werden Best-of-Three gespielt, im Doppel kommt die No-Ad-Regel zum Tragen, anstelle eines dritten Satzes wird ein Champions Tiebreak gespielt.

Wo wird der ATP Cup gespielt?

Die Gruppenphase des ATP Cups wird an drei australischen Orten ausgetragen: in Brisbane, Sydney und Perth. Ab dem Viertelfinale wird nur noch in Sydney gespielt.

Welche Spieler sind dabei?

von den besten zehn Spielern der Weltrangliste fehlen lediglich Roger Federer, der freiwillig auf eine Teilnahme verzichtete, und Matteo Berrettini, der verletzungsbedingt absagen musste. Rafael Nadal wird dagegen das spanische Team anführen, Novak Djokovic das serbische, Daniil Medvedev jenes der Russen. Dominic Thiem geht als österreichischer Spitzenspieler ins Rennen, Alexander Zverev als deutsche Nummer eins.

Hier die Gruppeneinteilung beim ATP Cup

Gruppe Nationen Spielort A Serbien, Frankreich, Südafrika, Chile Brisbane B Spanien, Japan, Georgien, Uruguay Perth C Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Republik Moldau Sydney D Russland, Italien, USA, Norwegen Perth E Österreich, Kroatien, Argentinien, Polen Sydney F Australien, Deutschland, Griechenland, Kanada Brisbane

Der ATP Cup im TV und Livestream

Sky überträgt die Matches des ATP Cups live im TV und Stream, in Österreich überträgt ServusTV die Spiele von Thiem und Co.. Darüber hinaus sind auf tennistv.com alle Begegnungen im Livestream zu sehen.

Preisgeld und ATP-Punkte

Insgesamt ist ein Preisgeld von 15 Millionen US Dollar ausgelobt. Ein Spieler kann theoretisch bis zu 750 Punkte für die ATP-Weltrangliste gewinnen. Nachdem in der Gruppenphase die Punkte allerdings abgestuft nach der Platzierung im Ranking vergeben werden, könnte diese Anzahl nur dann erreicht werden, wenn ein Spieler schon in der Vorrunde drei Top-Ten-Spieler schlägt. Praktisch steht nach der Auslosung fest: Dies ist nicht möglich.