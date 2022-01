ATP Cup: Zverev schafft Ausgleich - Doppel muss entscheiden

Alexander Zverev hat beim ATP Cup in Sydney mit einem Sieg gegen Cameron Norrie gegen Großbritannien ausgeglichen. Die Entscheidung muss nun das Doppel bringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 10:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat für Deutschland ausgeglichen

Alexander Zverev ist mit dem ATP Cup in den vergangenen beiden Jahren nicht so ganz warm geworden, von sechs gespielten Einzeln konnte die deutsche Nummer eins lediglich eines gewinnen. Mit dem 7:6 (2) und 6:1 ist nun ein zweiter Erfolg dazu gekommen. Was insofern wichtig war, als dass Jan-Lennard Struff bei seiner Auftaktpartie gegen Daniel Evans mit 1:6 und 2:6 verloren hatte.

Der erste Durchgang hätte auch an Norrie gehen können, Zverev musste bei eigenem Aufschlag einen Satzball abwehren. Im Tiebreak war der Olympiasieger von Tokio dann zu stark für Norrie. Im zweiten Akt hatte der Brite Zverev dann nichts mehr entgegen zu setzen.

Damit steht es nach den beiden Einzeln unentschieden. Der Ausgang der Begegnung wischen Deutschland und Großbritannien liegt damit in den Händen der beiden Doppelpaare Kevin Krawietz und Tim Pütz auf der einen und Jamie Murray und Joe Salisbury auf der anderen Seite. Ähnlich war die Ausgangssituation vor wenigen Wochen im Viertelfinale des Davis-Cup-Finalturniers in Innsbruck. Da konnten sich Krawietz/Pütz durchsetzen, allerdings gegen Salisbury und Neal Skupski.