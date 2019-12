ATP Cup: Zverev, Tsitsipas, Kyrgios, Struff - darauf freuen wir uns am ersten Tag

Am kommenden Freitag beginnt in Australien die erste Ausgabe des ATP Cups (live bei Sky und in Österreich bei Servus TV). Die attraktivsten Matches gibt es dabei wohl in Brisbane zu sehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2019, 11:06 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trägt seine Landesfarben mit Stolz

Noch heißt es für die 24 Teams beim ATP Cup in Australien den letzten Schliff anzubringen. Am kommenden Freitag aber hat das Warten für die Tennisfans ein Ende. Und gleich am ersten Tag hat die Premiere des von der Spielervereinigung der männlichen Profis ins Leben gerufenen Mannschaftswettbewerbs einige Leckerbissen zu bieten.

Das geht gleich los mit der Begegnung zwischen Kanada und Griechenland (Brisbane, ab 01:00 Uhr MEZ) und damit dem Spitzenduell Stefanos Tsitsipas gegen Denis Shapovalov. Der Grieche hat Mitte November in London bei den ATP Finals seinen größten Titel geholt, Shapovalov die Kanadier in Madrid wenige Tage danach in das Davis-Cup-Endspiel geführt. Tsitsipas liegt in den ATP-Charts auf Position sechs, Shapovalov neun Ränge dahinter. Der kanadische Linkshänder hat allerdings zwei von drei bisherigen Matches gewonnen. Zuletzt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami.

Fognini gegen Medvedev im Spitzenduell

Ebenfalls in Brisbane trifft Deutschland unter Kapitän Boris Becker auf Gastgeber Australien (ab 08:30 Uhr live bei Sky). Alexander Zverev führt das deutsche Team an, er trifft im Nummer-Eins-Einzel auf Alex de Minaur. Zverev hat alle vier bisherigen Begegnungen für sich entschieden, eine davon bei der Davis-Cup-Begegnung Anfang 2018 auch in Brisbane. Im zweiten Einzel kommt es in dieser Hinsicht zu einer Revanche-Möglichkeit für Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios. Im Länderkampf hatte sich der Mann auch Canberra vor knapp zwei Jahren dreimal mit 6:4 durchgesetzt, Struff konnte das jüngste Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid 2019 für sich entscheiden.

In Perth treffen am ersten Tag in der Abendsitzung Italien und Russland aufeinander. Nach der Absage von Matteo Berrettini mit klaren Vorzeichen in Richtung des russischen Teams. Das Gipfelduell sollte dennoch großen Sport versprechen: Fabio Fognini trifft auf den US-Open-Finalisten Daniil Medvedev. Letztere war mit seinem Viertelfinal-Erfolg in Shanghai in der internen Bilanz mit Fognini mit 2:1 in Führung gegangen. Außer Konkurrenz haben sich die beiden erst vor wenigen Tagen bei einem Schaukampfturnier in Saudi-Arabien getroffen.