ATP Cup: Zverev und Deutschland verlieren gegen Kanada

Alexander Zverev und Deutschland haben beim ATP Cup in Sydney gegen Kanada verloren. Nachdem zunächst Jan-Lennard Struff gegen Denis Shapovalov in drei Sätzen unterlegen war, musste Zverev gegen Félix Auger-Aliassime die Segel streichen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 13:18 Uhr

Alexander Zverev beim ATP Cup in Sydney

Rückschlag für Alexander Zverev, Niederlage für das deutsche Team: Der Tennis-Olympiasieger hat sein abschließendes und letztlich bedeutungsloses Einzel beim ATP Cup verloren. Der 24 Jahre alte Hamburger unterlag Kanadas Topspieler Felix Auger-Aliassime am Donnerstag 4:6, 6:4, 3:6 und konnte die zweite Niederlage der deutschen Mannschaft im dritten Gruppenspiel nicht verhindern.

Vor dem abschließenden Doppel stand es 0:2, auch Jan-Lennard Struff hatte sich geschlagen geben müssen. Der Warsteiner unterlag dem Weltranglisten-14. Denis Shapovalov trotz ansprechender Leistung mit 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Das deutsche Team hatte durch einen Erfolg von Großbritannien gegen die USA (2:1) schon vor dem letzten Gruppenspiel keine Chance mehr auf das Halbfinale.

Für die deutschen Tennisprofis dient der ATP Cup in erster Linie als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 17. Januar beginnen. Und Zverev, der in Melbourne den nächsten Anlauf auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg nehmen will, hat noch Steigerungsbedarf. Auger-Aliassime konnte dagegen für Kanada den Gruppensieg und damit den Halbfinaleinzug sichern.

Die deutsche Mannschaft hatte beim ATP Cup ihr Auftaktduell mit Großbritannien trotz eines souveränen Erfolgs von Zverev verloren, gegen die USA gelang dem DTB-Team der einzige Sieg.