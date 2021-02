ATP Cup: Zverev und Struff bringen Deutschland ins Halbfinale

Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben Deutschland einen Platz im Halbfinale des ATP Cups 2021 beschert. Die beiden besiegten Novak Djokovic und Nikola Cacic mit 7:6 (5), 5:7 und 10:7. (Hier kommt ihr zum Live-Ticker der Partie).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 07:51 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev am Freitag in Melbourne

Für das deutsche Team waren Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff in die entscheidende Partie gegangen, die Serben mussten auf Novak Djokovic und Nikola Cacic setzen. Nachdem Deutschland Satz eins im Tiebreak geholt hatte, glichen Cacic/Djokovic mit 7:5 aus. Die Entscheidung musste ein Match-Tiebreak bringen. Die Serben starteten besser, führten schnell mit 3:0. Zverev und Struff kämpften sich zurück, gingen zum 5:4 erstmals in Führung. Djokovic leistete sich danach einen Doppelfehler. Bei 8:4 für Deutschland wurden die Seiten gewechselt - Struff holte mit einem Volley das 9:7 und damit den ersten Matchball. Zverev vollendete mit der Vorhand. (Hier kommt ihr zum Live-Ticker der Partie)

In den Einzel-Partien hatten sich Struff gegen Dusan Lajovic und Djokovic gegen Zverev jeweils in drei Sätzen durchgesetzt. Im Halbfinale wartet nun die russische Mannschaft, die mit Daniil Medvedev und Andrey Rublev zwei Top-Ten-Spieler in die Waagschale wirft.

Das zweite Halbfinale am Samstag werden die Teams aus Italien und Spanien bestreiten. Die Italiener hatten sich in Gruppe C mit den Siegen gegen Österreich und Frankreich qualifiziert, Spanien genügte gegen Griechenland ein Match-Sieg von Pablo Carreno Busta. Interessant zu beobachten wird sein, ob bei den Spaniern Rafael Nadal zum Einsatz kommen wird. Der Weltranglisten-Zweite hat aufgrund einer leichten Rückenverletzung bislang ausgesetzt.