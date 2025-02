ATP Dallas: Ruud, Paul und Shelton erreichen Achtelfinale

Beim ATP-500-Turnier in Dallas sind am Dienstag (Ortszeit) sämtliche Anwärter auf den Turniersieg ins Achtelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 07:54 Uhr

© Getty Images Freude bei Casper Ruud

Nach seinem enttäuschenden Zweitrunden-Aus bei den Australian Open geht Casper Ruud dieser Tage beim ATP-500-Turnier in Dallas an den Start. Am Dienstag zog der dreifache Grand-Slam-Finalist durch einen 7:5, 4:6 und 6:2-Erfolg über Lucky Loser James Duckworth ins Achtelfinale ein.

Neben der Nummer zwei des Turniers blieben zum Auftakt des Hartplatzevents zwei weitere Mitfavoriten auf den Titel siegreich, Während Titelverteidiger Tommy Paul gegen Jenson Brooksby hart zu kämpfen hatte und mit 6:7 (6), 6:3 und 6:4 gewann, siegte Ben Shelton gegen Aleksandar Vukic locker mit 6:3 und 6:3. Für eine kleine Überraschung sorgte indes Cameron Norrie, der der an Position sieben gesetzten Alex Michelsen in drei Sätzen schlug.

Topgesetzer Spieler in Dallas ist Taylor Fritz, der erst am Mittwoch (Ortszeit) ins Turniergeschehen eingreifen wird. Der Weltranglistenvierte trifft zum Auftakt auf den Franzosen Arthur Rinderknech,

Das Einzel-Tableau in Dallas